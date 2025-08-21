Bộ Công an thưởng "nóng" lực lượng phá chuyên án ma túy ở Quảng Ngãi

Ngày 21/8, Công an xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi cho biết Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng đột xuất cho đơn vị khi phá nhanh chuyên án buôn bán ma túy ở khu vực biên giới.

Trước đó ngày 28/7, Công an xã Bờ Y kiểm tra nhà nghỉ V.Đ., trên địa bàn xã Bờ Y, bắt quả tang Võ Đình Khoa (SN 1998, tạm trú tại thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) đang tàng trữ trên người 2 túi nilon, bên trong có chứa tinh thể màu trắng và 2 viên nén.

Lực lượng đã thu giữ ma túy, súng cùng nhiều viên đạn (Ảnh: Công an xã Bờ Y).

Qua đấu tranh, Khoa khai nhận đây là ma túy đá và hồng phiến. Số ma túy này được Khoa mua của Vi Văn Chai (SN 1991, trú tại xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi). Công an xã Bờ Y sau đó đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Chai tại xã Đăk Tô.

Sáng 29/7, Công an xã Bờ Y phối hợp với Tổ điều tra khu vực 4 và Công an xã Đăk Tô khám xét nơi ở của Chai. Công an thu giữ gần 100g tinh thể màu trắng, 1 khẩu súng ngắn cùng 6 viên đạn.

Chai khai nhận, tang vật bị lực lượng công an thu giữ là ma túy đá và súng K54 được đối tượng mua về để sử dụng và bán lại.

Công an xã Bờ Y cho biết, địa phương là xã biên giới giáp Lào và Campuchia nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về các tội phạm ma túy. Các đối tượng này thường lợi dụng đường mòn dọc biên giới để vận chuyển trái phép chất ma túy vào nội địa tiêu thụ.