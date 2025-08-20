Bắt khẩn cấp thanh niên đi xe máy đánh tài xế taxi ở TPHCM

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Minh Đức bị bắt khẩn cấp về hành vi gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 16/8, anh N.V.T. (SN 1995, tài xế taxi) đón khách trên đường Trường Sa đi đến đường Thạch Lam. Khi di chuyển trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền, có một đoạn đường đang thi công, anh T. được điều hướng cho xe chạy qua đường ngược chiều.

Lúc này, Đức lái xe máy điện chạy đối diện, ngược chiều xe của anh T. và bị ngã. Khi đó, xe của Đức trượt, va chạm vào đầu chiếc taxi.

Anh T. xuống xe đỡ Đức dậy và đưa vào lề. Sau đó, anh T. đi ra trước đầu ô tô kiểm tra và điện thoại cho công ty bảo hiểm. Khi đó, Đức bất ngờ tiến đến, đánh tới tấp vào mặt anh T. rồi bỏ vào trong lề.

Chưa dừng lại, nam thanh niên tiếp tục quay lại đánh tiếp vào mặt nam tài xế, làm nạn nhân gãy sống mũi, chảy máu.

Sau khi gây án, nam thanh niên lấy xe máy rời đi. Riêng anh T. đến bệnh viện sơ cứu rồi đến Công an phường Bảy Hiền trình báo vụ việc.

Nhận thông tin, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc truy xét, đưa đối tượng Nguyễn Minh Đức về trụ sở Công an phường Bảy Hiền để điều tra, làm rõ hành vi.