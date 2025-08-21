Phạm nhân trốn trại ở Nghệ An đã bị bắt

Ngày 21/8, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, phạm nhân Trần Ngọc Hòa (SN 1989, quê xã Tân Châu, Nghệ An) bị bắt giữ vào hồi hơn 0h cùng ngày.

Trần Ngọc Hòa bị lực lượng truy bắt của Trại giam số 6 (Bộ Công an) bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khu rừng cao su gần trại giam.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị bắt giữ sau 3 ngày trốn khỏi trại giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa thi hành bản án 12 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản, thi hành án tại phân trại số 1, Trại giam số 6 (đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An) từ ngày 1/12/2021. Ngày 18/8, nam phạm nhân này trốn khỏi nơi giam.

Trại giam số 6 đã phát thông báo truy nã phạm nhân Trần Ngọc Hòa, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt.

Chính quyền xã Hạnh Lâm cũng huy động gần 100 người gồm công an, tổ an ninh trật tự cơ sở, quân sự, dân quân tự vệ phối hợp người dân tổ chức chốt chặn ở các ngã đường, truy bắt phạm nhân trốn trại.