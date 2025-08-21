Đã lộ diện nhiều ngành có điểm chuẩn cao, có ngành 9,5 điểm/môn vẫn rớt

Đến thời điểm này, sau 11 lần lọc ảo khu vực phía Nam, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) đã đưa ra được mức điểm chuẩn dự kiến năm nay của trường.

Theo đó, điểm chuẩn của trường dự kiến trong khung từ 24 đến 29,55 điểm tuỳ ngành. Như vậy, để trúng tuyển vào trường này, thí sinh phải đạt ít nhất 8 điểm/môn và vào ngành có điểm chuẩn cao nhất phải đạt gần 9,9 điểm/môn mới trúng tuyển.

Sư phạm vẫn là một trong những lĩnh vực có điểm chuẩn cao trong năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Được biết, mức điểm chuẩn tăng và cao tại trường này sẽ tập trung ở một số ngành như trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch…

Sau những lần lọc ảo, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã có những dự báo về điểm chuẩn của một số ngành tại trường.

Theo đó, có 2 ngành dự báo có điểm chuẩn có thể đạt ngưỡng từ 29 trở lên là ngành kỹ thuật máy tính, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Năm 2024, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành kỹ thuật máy tính có điểm chuẩn 28,48; khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn 28,22.

Là một trong những trường công bố điểm chuẩn sớm nhất, điểm chuẩn của Trường Đại học Hùng Vương, TPHCM đã hé lộ thêm một ngành học có điểm chuẩn tăng mạnh trong năm nay.

Cụ thể, ngành tâm lý học của trường này có điểm chuẩn tăng đến 5 điểm so với năm 2024, từ mức 15 lên 20 điểm.

Với mức tăng đột biến này được xem là tín hiệu để điểm chuẩn ngành tâm lý học sẽ tiếp tục tăng và neo cao tại nhiều trường đại học khác trong mùa tuyển sinh năm nay.

Trong năm 2024, tâm lý học cũng là một trong những ngành có mức điểm chuẩn cao tại nhiều trường đại học.

Tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, ngành tâm lý học năm 2024 có điểm chuẩn 27,1 ở tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Như tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành tâm lý học có điểm chuẩn từ 26,18 đến 28,6 tuỳ tổ hợp. Với mức điểm chuẩn cao nhất 28,6 điểm, thí sinh đạt 9,5 điểm/môn cũng rớt.

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), tâm lý học có điểm chuẩn thấp nhất là 25,9 điểm đến mức cao nhất là 28,3 điểm tuỳ tổ hợp môn. Với mức điểm này, thí sinh phải đạt tối thiểu gần 8,7 điểm/môn đến gần 9,5 điểm/môn.

Dù chưa có nhận định cụ thể về điểm chuẩn năm nay nhưng nhiều dự báo, điểm chuẩn một số ngành tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM sẽ tiếp tục neo cao, đặc biệt là các ngành đào tạo sư phạm.

Qua lọc ảo, tại trường này đã đã xuất hiện ngành có điểm chuẩn cao hơn mức 28,6, mức điểm chuẩn cao nhất của trường vào năm 2024.

Năm 2024, điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Sư phạm TPHCM thuộc về ngành sư phạm lịch sử và sư phạm ngữ văn cùng mức điểm 28.6. Một số ngành có điểm chuẩn cao như sư phạm toán 27,6; sư phạm lý 27,25; sư phạm hóa 27,67; sư phạm địa lý 28,37; sư phạm lịch sử - địa Lý 27,75; sư phạm tiếng Anh: 27,01...

Điểm chuẩn dự kiến năm nay tại Học viện Hàng không Việt Nam dao động từ 19 đến 27 điểm, tăng mạnh so với năm 2024 cũng hé lộ một số ngành có điểm chuẩn cao.

Nhiều ngành của trường này có mức điểm chuẩn tăng từ 4 đến 6 điểm so với năm 2024 như thương mại hàng không, marketing, kỹ thuật hàng không, quản lý hoạt động bay, quản lý và khai thác cảng hàng không, logistics, kinh tế hàng không…

Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM ghi nhận các ngành thuộc nhóm công nghệ - kỹ thuật như cơ điện tử, điện - điện tử, tự động hóa là những ngành có điểm chuẩn tăng mạnh nhất trong năm nay, có thể tăng 2 điểm so với năm 2024.

Năm ngoái, ngành tự động hóa của trường này có mức điểm chuẩn 27,25; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có mức điểm chuẩn 25,25...

Theo thông báo của Bộ GD&ĐT, do tăng lọc ảo thêm 4 lần, kết thúc lọc ảo vào 12h30 ngày 22/8. Vậy nên, các trường đại học lùi thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 đến 17h ngày 22/8 thay cho ngày 20/8 như thông báo trước đó.