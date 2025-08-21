Sau câu nói "cho qua được không?", người đàn ông bị một nhóm hành hung

Ngày 21/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Lương Quốc Phúc (SN 2006, trú tại tổ 7, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội Giết người.

Trước đó ngày 5/8, Phúc cùng nhiều thanh niên tham gia tiệc sinh nhật của N.Đ.Q. (SN 1995, trú tại xã Ia Hrung) ở quán nhậu trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Phúc tại cơ quan công an (Ảnh: Văn Tuấn).

Đến 21h cùng ngày, cả nhóm về phòng trọ của Q. ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai để nhậu tiếp.

Lúc này, anh T.X.V. (SN 1991, trú tại phường Diên Hồng) đi ngang cửa nhà trọ. Thấy nhiều xe máy chắn ngang đường, anh V. nói “cho qua được không? ”.

Nghe vậy, Q. nói “‎ý mày sao?” và cùng 2 người khác lao ra đánh vào mặt, ngực của anh V.. Đồng thời, Phúc cũng ra mở cốp xe máy lấy dao, đâm nhiều nhát vào lưng, bụng của anh V..

Thấy nạn nhân ngã xuống, nằm bất động, cả nhóm mới dừng lại. Sau khi gây án, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường. Anh V. được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Anh V. bị thương nặng gây tràn dịch màng phổi và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai đã mời những người liên quan đến làm việc và lấy mẫu máu kiểm tra chất ma túy. Qua kiểm tra, Phúc và Q. dương tính với ma túy.

Vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.