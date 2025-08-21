Khởi tố kẻ 5 lần cắt trộm cáp viễn thông ở Hải Phòng

Ngày 21/8, Công an Hải Phòng cho biết, từ ngày 30/3 đến 10/4, nhiều tủ cáp viễn thông của Trung tâm viễn thông thành phố đặt trên vỉa hè các tuyến đường Quang Trung, Chi Lăng, Phạm Ngũ Lão, Bắc Kinh, An Định liên tục bị cắt trộm.

Đối tượng Nguyễn Văn Thiệu (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thống kê, trong thời gian này đã xảy ra 5 vụ mất cáp, gây thiệt hại cho nhà mạng và ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng dịch vụ.

Khám nghiệm hiện trường, Công an Hải Phòng xác định các vụ việc đều xảy ra lúc vắng người qua lại. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà Nguyễn Văn Thiệu có nhiều vỏ hộp cáp điện đã bị tháo lõi đồng.

Bị triệu tập, Thiệu khai nhận 5 lần cắt trộm dây cáp viễn thông để lấy lõi đồng đem bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiệu về tội Trộm cắp tài sản, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng khu vực 8 để đề nghị truy tố.