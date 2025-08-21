Xuất hiện cầu thủ phá kỷ lục ra sân nhiều nhất lịch sử

Sáng nay (21/8), Fluminense đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước America de Cali ở Copa Sudamericana trên sân Maracana. Đáng chú ý, thủ thành Fabio của Fluminense đã tạo nên kỷ lục vĩ đại sau trận đấu này.

Fabio nhận kỷ niệm chương ghi nhận kỷ lục ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới (Ảnh: Getty).

Theo đó, đây là trận đấu thứ 1.391 của Fabio trong sự nghiệp quần đùi áo số. Người gác đền 45 tuổi này đã chính thức vượt qua kỷ lục ra sân 1.390 trận của huyền thoại Peter Shilton (được ghi vào sách kỷ lục Guinness).

Theo Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS), Fabio đã thi đấu 30 trận cho União Bandeirante từ năm 1997-2000. Sau đó, anh chuyển sang khoác áo Vasco da Gama và ra sân 150 trận tại đây trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2004.

Trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2021, Fabio ra sân 976 trận cho Cruzeiro. Từ năm 2021 tới nay, anh khoác áo Fluminense trong 235 trận. Điều đáng nói, dù bước sang tuổi 45 nhưng thủ thành này vẫn rất dẻo dai và là sự lựa chọn số một trong khung gỗ ở Fluminense.

Sau Fabio và Peter Shilton, C.Ronaldo đứng thứ ba trong danh sách ra sân nhiều trận nhất với 1.287 trận. Nếu thi đấu tới năm 45 tuổi, siêu sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể vượt qua Fabio để độc chiếm kỷ lục này. Trong top 5 cầu thủ ra sân nhiều nhất, người hâm mộ còn thấy sự xuất hiện của hai cái tên là Paul Bastock (1.284 trận) và Rogerio Ceni (1.226 trận).

Fabio vẫn thi đấu bền bỉ ở tuổi 45 (Ảnh: Getty).

Trong sự nghiệp, Fabio chưa từng được khoác áo đội tuyển Brazil. Anh mới chỉ đại diện cho cấp độ U23 nước này. Dù vậy, anh vẫn có sự nghiệp đồ sộ với 27 danh hiệu, trong đó có Copa Libertadores và Copa America 2004 (dù không ra sân cho đội tuyển Brazil). Mới đây, Fabio cũng cùng với Fluminense lọt vào bán kết FIFA Club World Cup.

Phát biểu sau khi lập kỷ lục vĩ đại, Fabio cho biết: “Tôi phải cảm ơn tất cả những người đã luôn bên cạnh mình, đó là cha mẹ, anh chị, bạn bè và vợ tôi. Tôi luôn cố gắng sống như một con người tử tế. Điều quan trọng nhất là trở thành đồng đội tốt. Tôi tin rằng nếu không có Chúa thì chẳng có điều gì trở thành hiện thực”.