Cả thôn thu nhập cao nhờ nuôi “kho thuốc bổ biết đi”

Sáng sớm tại khu chăn nuôi rộng gần 500m2, vợ chồng chị Lê Thị Duyên (35 tuổi) tất bật dọn dẹp chuồng trại cho hơn 400 con dê. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu lãi khoảng 400 triệu đồng từ mô hình này.

Chị Duyên cho biết nghề nuôi dê đã hình thành và phát triển từ lâu tại thôn Yên Mỗ nhờ địa hình nhiều đồi núi. Nhận thấy nhiều hộ dân làm giàu từ chăn nuôi, năm 2015, gia đình chị mạnh dạn đầu tư chuồng trại, khởi nghiệp với 30 con dê.

Gia đình chị Duyên có thu nhập ổn định khoảng 400 triệu đồng từ đàn dê (Ảnh: Hạnh Linh).

Theo chị Duyên, nuôi dê không khó vì loài này dễ thích nghi với nhiều loại thức ăn như lá cây, cỏ dại và không tốn nhiều thời gian chăm sóc.

"Mỗi ngày, hai vợ chồng tôi dành khoảng 2 giờ để cắt cỏ cho dê ăn và dọn chuồng. Dê cũng là loài ít dịch bệnh, lớn nhanh nên rút ngắn thời gian quay vòng vốn", chị Duyên chia sẻ.

Không chỉ gia đình chị Duyên, nhiều hộ khác ở thôn Yên Mỗ cũng làm giàu từ nghề này. Điển hình là anh Vũ Văn Hiền (37 tuổi), người đang sở hữu đàn dê hơn 800 con, mang lại nguồn thu nhập ổn định gần 800 triệu đồng/năm.

Theo anh Hiền, dê được chọn để vỗ béo thường là dê đực, dáng cao to, nhanh nhẹn, không dị tật, bộ lông mượt. Khi mua, anh thường quan sát kỹ phần răng, móng, bụng để đảm bảo con dê không mắc bệnh đường ruột hay hô hấp. Những con dê đạt tiêu chuẩn sẽ dễ thích nghi với điều kiện nuôi nhốt, tăng trọng nhanh, mang lại lợi nhuận cao cho người chăn nuôi.

Sau hơn 3 tháng vỗ béo, một con dê sẽ cho thu lãi hơn 1 triệu đồng (Ảnh: Hạnh Linh).

Để chủ động nguồn thức ăn và giảm chi phí, anh Hiền thuê hơn 1ha đất trồng cỏ, rau muống. Ngoài ra, anh còn áp dụng công thức nuôi phối hợp bột với cỏ và lá cây giúp dê lớn nhanh, tăng trọng tốt.

"Nuôi dê vỗ béo mang lại nguồn kinh tế rất lợi nhuận. Một con dê mua vào khoảng 2 triệu đồng, sau hơn 3 tháng chăm sóc có thể bán với giá 4-5 triệu đồng. Trừ chi phí, người nuôi lãi hơn 1 triệu đồng mỗi con", anh Hiền tính toán.

Theo anh Hiền, thị trường tiêu thụ thịt dê rộng, thương lái tìm đến tận nơi để thu mua. Thịt dê hơi có giá 160.000-180.000 đồng/kg. Bên cạnh giá trị kinh tế, con dê còn được ví như "kho thuốc bổ biết đi" trong y học cổ truyền, với thịt dê bổ huyết, ôn ấm cơ thể; nhung (sừng non của dê) được coi là vị thuốc bồi bổ sức khỏe.

Tuy nhiên, nghề nuôi dê cũng tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt vào mùa mưa bão. Nếu chuồng trại không đảm bảo vệ sinh và thoáng khí, đàn dê dễ mắc bệnh đường hô hấp. Vì thế, người nuôi phải chú trọng vệ sinh, phòng dịch, tiêm phòng định kỳ.

Nghề nuôi dê vỗ béo đang giải quyết việc làm cho 60 lao động ở địa phương (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Lê Sỹ Khánh, Trưởng thôn Yên Mỗ, cho biết từ chỗ nuôi nhỏ lẻ, đến nay nghề nuôi dê vỗ béo đã trở thành hướng làm giàu của 50 hộ dân trong thôn. Hiện toàn thôn có khoảng 2.500 con dê, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 60 lao động.

Ông Khánh mong muốn chính quyền quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô. Đồng thời, cần xây dựng thương hiệu thịt dê Yên Mỗ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và khẳng định vị thế trên thị trường.

Ông Bùi Vũ Hiệp, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Trung Chính, thông tin Yên Mỗ là thôn có số lượng đàn dê lớn nhất xã.

"UBND xã khuyến khích hộ dân mở rộng quy mô nuôi dê theo hướng hàng hóa, liên kết thành tổ hợp tác, hợp tác xã để tạo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất. Xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn ưu đãi để bà con yên tâm phát triển chăn nuôi.

UBND xã Trung Chính có định hướng nghề nuôi dê trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nâng cao đời sống cho người dân", ông Hiệp chia sẻ.