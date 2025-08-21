Lữ đoàn vận hành cầu phao Phong Châu được phong tặng Anh hùng

Thông tin với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng), cho biết Chủ tịch nước Lương Cường đã có quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lữ đoàn 249 là đơn vị vận hành cầu phao, phà quân sự bảo đảm giao thông tại bến Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) từ tháng 9/2024 đến nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) hôm 9/8 vừa qua (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đây là danh hiệu cao quý lần thứ 3 (đơn vị 3 lần Anh hùng) mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 vinh dự được phong tặng sau 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (thành lập ngày 24/7/1951), theo Đại tá Nguyễn Đăng Chiến.

Cầu phao Phong Châu được quân đội lắp đặt, vận hành sau khi cầu Phong Châu bị sập đổ do cơn bão số 3 năm 2024.

Lữ đoàn 249 còn thi công đường ra vào bến, kè chống sạt lở bờ sông Hồng và cải tạo, sửa chữa bến Phong Châu.

Suốt một năm qua, Lữ đoàn 249 luôn đoàn kết, quyết tâm, đề cao trách nhiệm chính trị, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc, vượt mức kế hoạch nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng và Binh chủng Công binh giao.

“Đây là thành tích rất quan trọng để ngày 12/8 vừa qua Lữ đoàn 249 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 3)”, ông Chiến cho hay.

Cầu phao Phong Châu và phà quân sự (khi nước sông Hồng dâng cao, buộc phải cắt cầu phao) giúp người dân ở tỉnh Phú Thọ và khu vực lân cận không phải đi đường vòng qua cầu Ngọc Tháp, xa hơn 30-40km.

“Mỗi ngày, cầu phao đảm bảo cho hơn 15.000 lượt ô tô, xe máy, xe thô sơ và người đi bộ qua lại. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân đẩy xe hàng lên dốc, cõng người già, trẻ em trên phà quân sự đều rất đẹp, gần gũi thắm tình quân dân”, ông Chiến nói.

Gần một năm qua, Lữ đoàn 249 duy trì lúc cao điểm có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ túc trực vận hành tại khu vực cầu phao, phà quân sự; lúc bình thường có hơn 100 người.

Cầu Phong Châu mới có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng, dự kiến hợp long vào ngày 2/9 và đưa vào sử dụng từ đầu tháng 10 tới.