Hàng nghìn nhân viên y tế ứng trực tại các khu vực liên quan lễ diễu binh

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện trọng đại được người dân cả nước đón đợi. Bộ Y tế cũng xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch số 1105 bao trùm tất cả những lĩnh vực liên quan tới y tế như bảo đảm công tác an toàn thực phẩm, phòng chống dịch, các tình huống có thể xảy ra, kể cả những vấn đề liên quan tới thảm họa.

Các lực lượng tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành dịp 2/9 (Ảnh: Hải Long).

Bộ huy động hàng nghìn nhân viên y tế tham gia hàng trăm đội y tế ứng trực ở khắp các khu vực, từ những khu vực trung tâm đến nơi các đoàn diễu hành đi qua. Bên cạnh đó, Bộ cũng triển khai các đoàn kiểm tra về môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch từ trước khi diễn ra đại lễ...

Theo đó, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm.

Cụ thể, tổ chức bố trí các tổ y tế thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho đại biểu, khách mời, nhân viên phục vụ. Đồng thời, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm.

Một số bệnh viện bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.

"Chúng tôi cố gắng bố trí những tổ thầy thuốc lưu động trong các lều y tế để đảm bảo khi người dân có những vấn đề cần cấp cứu một cách đơn giản, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Các tổ đội y tế này cũng sẽ thực hiện được nhiệm vụ ngay hoặc hướng dẫn lực lượng hỗ trợ đưa người dân đến cơ sở y tế gần nhất nếu như tại những lều y tế không giải quyết được", TS Đức nói.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế.

Đối với những người tuổi cao, có một hoặc nhiều bệnh nền, nên tìm những vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc ở nhà nghe đài, xem tivi. Người bệnh mạn tính cũng phải tuân thủ điều trị, nếu đang phải uống thuốc thì phải đảm bảo uống đủ liều.

"Nếu đủ sức khỏe đi ra đường thì người dân phải cố gắng uống đủ nước và phải có thiết bị che nắng, che mưa. Khi cảm thấy có dấu hiệu giảm sút về sức khỏe thì nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng chủ động rời sớm khỏi chỗ đông người và phải chủ động đảm bảo sức khỏe trong mọi tình huống...", TS Đức lưu ý.