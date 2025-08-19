Hà Nội: Dàn cảnh trộm iPhone ở hộc xe máy trong 3 giây

Ngày 19/8, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi, cùng ở phường Bạch Mai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Huy (trái) và Thắng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, lúc 9h30 ngày 13/8, chị P. (20 tuổi, ở phường Bạch Mai) điều khiển xe máy đến nút giao phố Trần Đại Nghĩa - Lê Thanh Nghị thì dừng chờ đèn đỏ.

Lúc này, Huy và Thắng đi trên 2 xe máy áp sát chị P.. Sau đó, Thắng ở phía sau cố tình đâm vào đuôi xe máy cô gái. Ngay khi chị P. quay lại nhìn, Huy trộm chiếc iPhone 15 Pro Max chị P. để ở hộc đựng đồ của xe rồi phóng đi.

Sự việc được một người dân ở phía sau quay lại clip, toàn bộ hành vi của Thắng và Huy chỉ diễn ra trong khoảng 3 giây.

Cảnh Thắng và Huy dàn cảnh để trộm tài sản (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã bán chiếc iPhone trộm được với giá 4 triệu đồng.

Nhà chức trách cho hay, Huy có 3 tiền án, còn Thắng đã có tới 9 tiền án.