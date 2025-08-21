Mỹ: Máy bay chở khách gãy cánh trên không

Một phần cánh của máy bay bị gãy (Ảnh: Facebook).

CBS đưa tin, máy bay Boeing 737 mang số hiệu chuyến bay 1893 của hãng Delta Air Lines bay từ sân bay quốc tế Orlando đến sân bay quốc tế Austin-Bergstrom hôm 19/8 thì hành khách phát hiện một bộ phận ở phía sau cánh đã bị gãy một phần.

“Chúng tôi tưởng đó là nhiễu động không khí mạnh. Máy bay rung lắc dữ dội. Người phụ nữ ngồi phía trước chúng tôi mở cửa sổ ra và nói nó bị gãy. Tôi mở cửa sổ nhìn và thấy sợ hãi”, hành khách Shanila Arif kể lại.

Đoạn video do Arif ghi lại cho thấy cánh tà lủng lẳng phía sau cánh khi máy bay bay ở tốc độ hàng trăm km/h ở độ cao hàng nghìn mét. Cô lo ngại nếu bộ phận này gãy hoàn toàn thì có thể va vào đuôi máy bay và gây ra tai nạn.

Sau khi máy bay hạ cánh, Delta Air Lines cho biết: “Một phần cánh tà bên trái không còn ở đúng vị trí. Máy bay đã được tạm dừng khai thác để bảo dưỡng”.

Cánh tà là các bề mặt ở phía sau cánh, được thiết kế để mở rộng khi cất cánh và hạ cánh.

“Chúng tôi xin lỗi khách hàng về trải nghiệm này vì không có gì quan trọng hơn sự an toàn của nhân viên và hành khách”, hãng hàng không cho biết và cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của FAA.

Trên máy bay có 62 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, may mắn không có ai bị thương.