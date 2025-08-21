Nam sinh ở Hà Nội bị "bắt cóc online", trốn nhà tự bay vào TPHCM

Ngày 21/8, Công an phường Khương Đình (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an phường Thới An (TPHCM) ngăn chặn vụ "bắt cóc online" nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, sáng 19/8, chị N.T. (52 tuổi, ở phường Khương Đình, TP Hà Nội) đến trụ sở công an phường trình báo về việc có một đối tượng lạ liên hệ đòi 500 triệu đồng, nói do H. (22 tuổi, sinh viên đại học, con trai chị) vay nợ, nếu không trả sẽ chặt chân tay H..

Chị N.T. cho biết con trai mình đã rời khỏi nhà từ ngày 18/8 và không thể liên lạc. Tại trụ sở công an, chị T. được cán bộ công an phường động viên không chuyển tiền, để lực lượng chức năng xác minh điều tra.

Cảnh sát làm việc với nam sinh (Ảnh: L.N.).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Khương Đình xác định H. đã đi taxi đến sân bay Nội Bài rồi bay vào TPHCM thuê khách sạn tại phường Thới An.

Công an phường Khương Đình đã liên hệ phối hợp Công an phường Thới An hỗ trợ tìm kiếm và xác định nam sinh trên đang ở phòng khách sạn một mình, không bị ai khống chế, sức khỏe bình thường.

Làm việc công an, H. cho biết trước đó nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ Công an TPHCM nói H. liên quan đến đường dây mua bán ma túy, rửa tiền.

Nam sinh này bị yêu cầu phải chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để chứng minh trong sạch. H. sau đó đã chuyển khoản 107 triệu đồng. Dù vậy, các đối tượng vẫn tiếp tục yêu cầu H. phải vào TPHCM để phối hợp điều tra, đến nơi tự thuê khách sạn và báo lại địa điểm.

Khi vào đến TPHCM, H. bị yêu cầu tắt điện thoại và giao tài khoản Zalo cho các đối tượng, ở yên trong phòng không được đi đâu, chờ liên lạc. Trong lúc này, nam thanh niên 23 tuổi được lực lượng chức năng giải cứu.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, đồng thời nhấn mạnh công an, VKS không liên hệ và làm việc với người dân qua điện thoại, hay các ứng dụng online.

Khi có các việc liên quan, các cơ quan chức năng sẽ thông báo trực tiếp đến người dân bằng văn bản và thông qua lực lượng công an cơ sở.