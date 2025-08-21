Trộm 138 máy tính tại sân bay Nội Bài

Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thái (25 tuổi), Nguyễn Mạnh Hoàng (21 tuổi, cùng trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Hồng Sơn (29 tuổi, ở xã Nội Bài, TP Hà Nội) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan chức năng, biết có sơ hở trong công tác quản lý hàng hóa tại khu vực kho hàng thuộc Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Thái đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: L.N.).

Rạng sáng 30/6, Thái lái ô tô, chở Hoàng đến kho hàng để lấy 14 kiện hàng. Các đối tượng sau đó dùng dao nhọn rạch kiện hàng lấy trộm 138 máy tính.

Tối 1/7, Thái liên hệ Nguyễn Hồng Sơn để bán máy tính. Sơn đồng ý và tìm được chỗ mua với giá 1,82 triệu đồng/máy tính, nhưng chỉ báo lại với Thái là 1,4 triệu đồng/máy. Sơn hưởng số tiền chênh lệch và còn được hưởng 20% tổng số tiền bán máy tính.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ trộm cắp, Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an sau đó đã làm việc, cảnh báo các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ kho vận, giao nhận hàng hóa tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là trong khâu xuất nhập hàng hoá, tránh để các đối tượng lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.