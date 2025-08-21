Công an cảnh báo nhiều kênh giả mạo lừa đảo kêu gọi "ủng hộ nhân dân Cuba"

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, lợi dụng chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba, nhiều đối tượng tạo lập các trang Facebook giả mạo, lợi dụng tên tuổi của hội cũng như chương trình vận động ủng hộ để trục lợi bất chính.

Các đối tượng sử dụng các hình ảnh được cắt ghép, đăng tải các thông tin sai sự thật hoặc bịa đặt các giải đi bộ, chạy bộ "gây quỹ ủng hộ nhân dân Cuba" nhằm đánh vào lòng tin của người dân, từ đó kêu gọi người dân ủng hộ vào các tài khoản mà đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt số tiền.

Hình ảnh trang Facebook giả mạo vận động người dân ủng hộ Cuba (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân cho các tài khoản hoặc số điện thoại không chính thức.

Đặc biệt, cần xác minh thông tin trên các kênh chính thống của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trước khi tham gia ủng hộ. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960-2025), với mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm và triển khai các chương trình nhân đạo bền vững tại Cuba.

Thông qua chương trình mang ý nghĩa nhân đạo, chương trình còn là thông điệp mạnh mẽ gửi tới bạn bè quốc tế: “Việt Nam luôn ở bên cạnh Cuba, như Cuba luôn ở bên cạnh Việt Nam”.