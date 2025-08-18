Người vợ nghi sát hại chồng ở Phú Thọ bị tạm giữ hình sự

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, trú tại khu 1, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến D. (25 tuổi), chồng Hạ.

Đối tượng Hà Thị Lai Hạ (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu công an xác định, khoảng 0h20 ngày 17/8, hai vợ chồng D. và Hạ cùng đi ăn liên hoan, uống rượu rồi về nhà ở khu 1, xã Phú Mỹ thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Hạ sử dụng dao nhọn gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái anh D. gây chảy máu. Lúc đó, anh D. ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài sân thì Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Lúc này, ông Nguyễn Tiến M. và bà Hà Thị Thu H. (bố mẹ của D.) tìm cách can ngăn nhưng không được. Anh D. bỏ chạy, rồi ngã bất tỉnh trước sân nhà. Dù được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng anh D. đã tử vong.

Clip ghi lại cảnh Hạ dùng hung khí đâm chồng tử vong lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip).

Đôi vợ chồng này lấy nhau được khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi và cùng làm công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.