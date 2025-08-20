Bắt 4 thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp ở Đà Nẵng

Tối 20/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội Cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 3h ngày 18/8, anh V.Q.B. (17 tuổi, trú tại phường Quảng Phú) bị một nhóm thanh niên dùng dao khống chế, cướp điện thoại iPhone 12 Pro tại khu vực phường Bàn Thạch.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nhận tin báo, công an khẩn trương khoanh vùng, truy bắt thủ phạm. Đến chiều 19/8, công an bắt giữ Phan Hồ Ka (16 tuổi), Nguyễn Đăng Khôi (16 tuổi), Ngô Thái Danh (17 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (18 tuổi), cùng trú tại thành phố Đà Nẵng.

Khám xét nhanh, công an thu giữ 2 điện thoại di động, xe máy và dao các đối tượng dùng gây án.

Theo điều tra ban đầu của công an, trước khi gây án ở phường Bàn Thạch, nhóm này đã thực hiện 3 vụ cướp khác tại nhiều tuyến đường vắng ở phường Hương Trà và phường Quảng Phú.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là di chuyển bằng xe máy đã tháo biển số, tìm người đang đi đường một mình để khống chế, đe dọa để lấy tài sản.

Nhóm thanh niên này còn đi vòng qua nhiều địa bàn để tìm "con mồi", đồng thời bàn tính ra thành phố Huế để tiếp tục gây án.