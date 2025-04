Xe mới ra mắt trong tháng 4: Chuyển dịch "xanh" trên thị trường ô tô Việt

Honda HR-V 2025

Đầu tháng 4, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu HR-V mới. Xe tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản, nhưng lần đầu được bổ sung cấu hình hybrid (e:HEV RS).

Đáng chú ý, giá bán lẻ đề xuất của mẫu xe này lại giảm so với đời cũ. Cụ thể, bản HR-V G có giá 699 triệu đồng (giữ nguyên), bản HR-V L giá 750 triệu đồng (giảm 76 triệu đồng), và HR-V e:HEV RS giá 869 triệu đồng (giảm 2 triệu đồng).

Dù đã giảm giá so với đời cũ, Honda HR-V 2025 vẫn đắt nhất phân khúc B-SUV (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Điểm mới của mẫu xe này là không còn cấu hình động cơ tăng áp 1.5L; bù lại là sự xuất hiện của cấu hình hybrid - bản HR-V e:HEV RS, sử dụng động cơ xăng 1.5L (105 mã lực) kết hợp với mô-tơ điện (129 mã lực, 253Nm).

Honda HR-V 2025 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên không có nhiều thay đổi ở cả nội và ngoại thất.

Nội thất vẫn có thiết kế tối giản (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Màn hình giải trí 8 inch đã được cải thiện về chất lượng hiển thị, đồng thời hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Honda HR-V 2025 được trang bị ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, đề nổ từ xa, kết nối qua ứng dụng điện thoại Honda Connect.

Về trang bị an toàn, HR-V 2025 vẫn có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing trên tất cả các phiên bản, gồm các tính năng như: phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp, giảm thiểu lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và thông báo xe phía trước khởi hành.

Mercedes-Benz G-Class thuần điện

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã trình làng mẫu G 580 with EQ technology, gọi tắt là G 580 EQ, vào đầu tháng 4, với giá bán 8,68 tỷ đồng, thuộc phiên bản giới hạn Edition One. Phiên bản tiêu chuẩn dự kiến mở bán vào cuối năm nay với giá bán 7,75 tỷ đồng, "rẻ" hơn 4 tỷ đồng so với Mercedes-AMG G 63 (11,75 tỷ đồng).

Về hình thức, Mercedes-Benz G 580 EQ gần như giống hệt biến thể dùng động cơ đốt trong, với kiểu dáng vuông vức, logo ngôi sao 3 cánh cỡ lớn nằm giữa lưới tản nhiệt có các thanh ngang, xi-nhan nổi, nắp ca-pô nhô cao, vòm bánh xe bè ra ngoài...

Mercedes-Benz G 580 EQ là mẫu SUV chạy điện đắt nhất Việt Nam (Ảnh: MBV).

Nếu muốn xe có mặt ca-lăng đen bóng với viền phát sáng để tạo sự khác biệt với các bản động cơ đốt trong truyền thống, khách hàng phải chi thêm tiền.

Điểm đặc biệt của phiên bản Edition One là bộ mâm thể thao AMG 20 inch dạng 10 chấu được tạo hình tối ưu tính khí động học (bản tiêu chuẩn dùng mâm 18 inch 5 chấu kép). Bên cạnh đó, G 580 EQ Edition One có sẵn cùm phanh trước màu xanh lam với dòng chữ "Mercedes-Benz" và bệ bước chân mạ bạc trong gói trang trí AMG Line.

Phía sau xe treo chiếc hộp vuông vắn để đựng một số vật dụng như bộ sạc di động, nhưng nếu muốn, khách hàng có thể yêu cầu hãng thay hộp này bằng bánh dự phòng như truyền thống.

Nội thất của Mercedes-Benz G 580 EQ về cơ bản giống bản động cơ đốt trong (Ảnh: Mercedes-Benz).

Phiên bản Edition One có ghế ngồi bọc da Nappa màu xám ngọc trai-đen, kết hợp đường chỉ màu xanh lam nổi bật, còn phiên bản thông thường sẽ có nội thất màu đen tuyền hoặc phối với màu nâu, be.

Về khả năng vận hành, Mercedes-Benz G 580 EQ sử dụng tổ hợp 4 mô-tơ điện, cho công suất lên đến 587 mã lực và mô-men xoắn 1.164Nm. Bộ pin lithium-ion 116kWh cho xe khả năng di chuyển 473km/lần sạc, theo tiêu chuẩn WLTP, và cần 32 phút để nạp 10-80% thông qua trụ sạc nhanh DC 200kW.

Cấu hình này đủ để chiếc SUV nặng gần 3,1 tấn tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 4,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 180km/h.

BYD Sealion 6

BYD Sealion 6 thuộc phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX-5 (749 triệu đồng) và Ford Territory (759 triệu đồng).

Mẫu xe hybrid đến từ Trung Quốc có giá khởi điểm cao hơn hẳn - bản Dynamic giá 839 triệu đồng và bản Premium giá 936 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, hãng áp dụng mức giá khuyến mại tương ứng là 799 triệu và 899 triệu đồng, áp dụng cho 1.000 khách hàng đầu tiên.

"Chào đón" sự ra mắt của đồng hương, mẫu Jaecoo J7 PHEV lập tức được nhà phân phối áp dụng mức ưu đãi 90 triệu đồng, đưa giá bán khởi điểm về mức rẻ hơn 20 triệu đồng so với phiên bản cao của BYD Sealion 6.

BYD Sealion 6 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

BYD Sealion 6 là mẫu xe hybrid cắm sạc (PHEV) rẻ nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại, sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp với một mô-tơ điện đặt trên cầu trước, cho công suất kết hợp đạt 214 mã lực và mô-men xoắn 300Nm.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin Blade 18,3kWh được sạc thông qua 2 cổng sạc: AC (chậm) 6,6kW hoặc DC (nhanh) 18kW. BYD Sealion 6 có tính năng V2L (Vehicle to Load), cho phép người dùng sử dụng nguồn điện trực tiếp từ xe để cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện gia dụng.

Bên trong xe được trang bị màn hình giải trí có thể xoay và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, với kích thước 12,8 inch ở bản tiêu chuẩn và 15,6 inch ở biến thể Premium.

Nội thất của BYD Sealion 6 có thiết kế tương đồng với các sản phẩm thuần điện đã ra mắt Việt Nam của thương hiệu Trung Quốc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Màn hình điện tử 12,3 inch sau vô-lăng, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama là những trang bị tiêu chuẩn trên hai phiên bản của BYD Sealion 6.

Hệ thống an toàn trên phiên bản cao cấp gồm các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn, ngăn ngừa lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ phanh tự động khi lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa và đèn pha tự động chống chói.

BYD Sealion 8

Sealion 8 chính là BYD Tang, mẫu xe điện Trung Quốc từng gây tranh cãi do tên gọi có phần nhạy cảm trong tiếng Việt.

Được định vị ở phân khúc SUV 7 chỗ hạng D, nhưng BYD Sealion 8 có giá bán 1,569 tỷ đồng, cao hơn khá nhiều so với các mẫu xe chạy xăng/dầu cùng cỡ, như Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng) hay Hyundai Santa Fe (1,069-1,365 tỷ đồng). Mẫu xe Trung Quốc này thậm chí đắt hơn Hyundai Palisade (1,469-1,589 tỷ đồng) ở phân khúc SUV cỡ E.

BYD Sealion 8 được mở bán tại Việt Nam với duy nhất phiên bản cao cấp nhất (Ảnh: Nguyễn Lâm).

BYD Sealion 8 có phong cách thiết kế giống "đàn em" Atto 3 đã được mở bán trước đó tại Việt Nam. Xe được trang bị hệ thống đèn LED, mâm hợp kim 21 inch và cùm phanh Brembo hiệu suất cao màu vàng.

Trang bị nội thất đáng chú ý gồm: ghế ngồi của xe được bọc da màu nâu vàng may chần trám, đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn sau vô-lăng, màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch.

Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm: đèn viền trang trí nội thất 31 màu, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sạc điện thoại không dây có công suất 50W, hệ thống âm thanh Dynaudio 12 loa, màn hình hiển thị kính lái HUD, điều hòa tự động 3 vùng tích hợp lọc không khí PM2.5, ghế lái nhớ 2 vị trí...

Trang bị an toàn có điểm nhấn là hệ thống an toàn chủ động và camera 360 độ.

Màn hình giải trí của Sealion 8 cũng có thể xoay 90 độ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

BYD Sealion 8 được trang bị hai mô-tơ điện; cái trên cầu trước có công suất 241 mã lực và cái trên cầu sau 268 mã lực, tạo thành hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cả hệ thống cho mô-men xoắn cực đại 700Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,9 giây.

BYD Sealion 8 có phạm vi hoạt động 530km/lần sạc, theo tiêu chuẩn WLTC. Cần 30 phút để sạc pin từ 30% lên 80% với hệ thống sạc nhanh. Ngoài ra, có thể sạc chậm bằng bộ sạc treo tường công suất 7kW lắp đặt tại nhà.

Mini Cooper 2025

Thuộc thế hệ mới (F66), Mini Cooper 2025 giữ lại những chi tiết thiết kế mang tính đặc trưng của dòng xe này, như nhiều đường nét bo tròn ở cả nội và ngoại thất, mũi xe ngắn dù trục cơ sở dài tạo nên tỷ lệ thân xe mang tính nhận diện thương hiệu. Bên cạnh đó, có một số thay đổi cập nhật theo xu hướng chuyển dịch điện khí hóa của ngành ô tô.

Xe vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh, với phiên bản Cooper S 3 cửa giá 2,099 tỷ đồng và Cooper S 5 cửa giá 2,149 tỷ đồng.

Mức giá bán hơn 2,1 tỷ đồng cho một mẫu xe nhỏ khiến Mini Cooper 2025 không phải lựa chọn dành cho số đông ở thị trường Việt Nam (Ảnh: Việt Hùng).

Thay đổi dễ nhận thấy là không còn ốp trang trí trên tai xe, tạo bề mặt thân xe trơn nhẵn, góp phần tăng tính khí động học. Gương chiếu hậu tích hợp cả đèn báo rẽ và đèn chào mừng với logo "MINI".

Bộ mâm 18 inch kết hợp với lốp run-flat. Xe được trang bị hệ thống phanh đĩa thông gió trên cả 4 bánh và hệ thống treo MacPherson phía trước, liên kết đa điểm phía sau.

Bên trong xe, màn hình trung tâm có hình tròn đặc trưng, trong khi các chi tiết khác có tạo hình thuôn dài kiểu con nhộng, thay vì hình tròn như trước đây, như cửa gió điều hòa, thanh điều khiển...

Khoang lái của Mini Cooper 2025 pha trộn giữa bố cục truyền thống và công nghệ hiện đại (Ảnh: Trung Nghĩa).

Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) giờ đây thay thế bảng đồng hồ phía sau vô-lăng. Cần số điện tử kiểu BMW được thay bằng một lẫy nhỏ thuộc tổ hợp MINI Toggle Bar hoàn toàn mới gồm cả phanh tay điện tử, nút bấm bật/tắt động cơ và nút điều khiển âm thanh.

Trang bị tiện nghi gồm: điều hòa tự động hai vùng độc lập, 12 loa Harman Kardon công suất 365W, sạc không dây, gương chiếu hậu ngoại thất phía người lái và trong xe chống chói tự động, cửa sổ trời kép, chìa khóa kỹ thuật số (mở/khóa cửa và khởi động xe bằng điện thoại hỗ trợ NFC)...

Cooper S được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L, mang mã B48 giống động cơ đang dùng cho BMW 3 Series và 5 Series. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.