Giảm nỗi lo hết pin xe điện: Nước này phủ sóng trạm sạc với tốc độ kỷ lục

Giám đốc Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, ông Wang Hongzhi, ngày 26/8 cho biết, Trung Quốc đã đạt tỷ lệ 2 trụ sạc cho mỗi 5 xe. Theo số liệu mới nhất, tổng số trụ sạc EV đã đạt 16,696 triệu vào cuối tháng 7, nhiều gấp 10 lần so với năm 2020.

So với năm ngoái, lượng trụ sạc pin xe điện tại Trung Quốc tính đến cuối tháng 7 năm nay đã tăng 53% (Ảnh: Sina).

Chỉ trong 7 tháng đầu năm, Trung Quốc đã bổ sung thêm 3,878 triệu trụ sạc, tăng 93,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cơ sở hạ tầng sạc công cộng tăng 28,9% lên 623.000 trụ, còn số lượng trụ sạc tư nhân tăng mạnh 113,6%, đạt 3,255 triệu trụ.

Tỷ lệ trụ sạc so với lượng xe năng lượng mới đã tăng lên, đạt 1:1,8, cho thấy hạ tầng sạc đang bắt kịp tốc độ bùng nổ doanh số xe điện, vốn đạt 6,913 triệu xe trong cùng giai đoạn tại thị trường Trung Quốc.

Sự gia tăng nhanh chóng của xe điện cũng thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ điện. Trang CNR của Trung Quốc dẫn lời ông Du Zhongming, Giám đốc Vụ Điện lực thuộc NEA, cho biết lượng điện tiêu thụ cho dịch vụ sạc và đổi pin xe điện trong 7 tháng đầu năm nay đã tăng hơn 40%.

Riêng trong tháng 7/2025, tổng lượng điện tiêu thụ cho việc sạc pin xe điện đạt khoảng 7,71 tỷ kWh, tăng 1 tỷ kWh so với tháng 6, tương ứng mức tăng 53,9% so với cùng kỳ và 14,9% so với tháng 6. Nguồn điện này chủ yếu phục vụ xe buýt và xe con, trong khi xe vệ sinh môi trường, xe logistics và taxi chiếm tỷ trọng nhỏ hơn.

Thị trường vận hành trạm sạc hiện tập trung trong tay một số doanh nghiệp lớn. Tính đến cuối tháng 7, 15 đơn vị vận hành hàng đầu quản lý 84,1% tổng số trụ sạc công cộng tại Trung Quốc. Dẫn đầu là TELD với 807.000 trụ, Star Charge với 703.000 trụ và Yunkuai Charge với 656.000 trụ.

Ông Xiang Junyong, Ủy viên Ủy ban Dân số, Tài nguyên, Môi trường và Xây dựng Bắc Kinh, dự báo rằng đến năm 2030, lượng xe điện tại Trung Quốc sẽ vượt 100 triệu chiếc, và hạ tầng sạc sẽ tiếp tục mở rộng nhanh chóng theo nguyên tắc phát triển đi trước nhu cầu một cách hợp lý.

Bên cạnh các công ty chuyên vận hành trạm sạc, các nhà sản xuất xe năng lượng mới lớn cũng đang xây dựng mạng lưới sạc riêng, với Nio, Li Auto và Tesla dẫn đầu cuộc đua.