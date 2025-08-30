Trường hợp được chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 233/2025 quy định cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Về cơ chế tài chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, Nghị định quy định về việc quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Cụ thể, nguồn tài chính gồm quỹ bảo hiểm xã hội (bao gồm cả khoản kinh phí ngân sách nhà nước cấp để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo); quỹ bảo hiểm thất nghiệp; quỹ bảo hiểm y tế; các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, bảo hiểm xã hội cấp cơ sở và tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng thu tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thông qua tài khoản thu chế độ và chuyển về tài khoản thanh toán tổng hợp theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo quy định mới, hằng tháng Bộ Tài chính sẽ chuyển kinh phí lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngân sách vào Quỹ bảo hiểm xã hội để chi trả. Tuy nhiên, trong trường hợp chưa kịp có dự toán hoặc ngân sách chưa chuyển kịp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam buộc phải tạm ứng từ quỹ hưu trí và tử tuất để trả ngay cho người dân.

Điều này nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ, giúp người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp yên tâm, không lo bị gián đoạn nguồn thu nhập hằng tháng.

Nghị định cũng quy định chặt chẽ việc xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Các khoản tiền phạt sẽ được bổ sung trực tiếp vào quỹ để bù đắp và đảm bảo quyền lợi người lao động.

Cụ thể, tiền phạt bảo hiểm xã hội được bổ sung vào các quỹ thành phần (ốm đau, thai sản; tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; hưu trí - tử tuất); tiền phạt bảo hiểm y tế được đưa vào quỹ dự phòng; tiền phạt bảo hiểm thất nghiệp được đưa trở lại Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trong những thời điểm đặc biệt như Tết Nguyên đán, thiên tai, dịch bệnh hoặc khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thể quyết định chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp để người hưởng thuận tiện trong chi tiêu, sinh hoạt.

Nghị định 233/2025 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (26/8) và áp dụng từ ngày 1/7. Đây được xem là bước quan trọng để bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đặc biệt là đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời cho người hưởng lương hưu và trợ cấp.