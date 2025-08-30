Lãnh đạo Tesla bị các blogger ô tô cười nhạo vì ca ngợi quá lố mẫu Model Y

Điểm thay đổi lớn nhất của Model Y L so với bản Model Y nâng cấp là thân xe và trục cơ sở được kéo dài, từ đó chuyển sang cấu hình 3 hàng ghế - 6 chỗ, thay vì 2 hàng ghế - 5 chỗ. Dù vậy, xe vẫn giữ kiểu dáng coupe SUV đặc trưng vốn luôn gây tranh cãi về tính thực dụng của không gian bên trong xe, nhất là cho người ngồi hàng ghế sau.

Để chứng minh bản Model Y L có không gian rộng rãi, bà Grace Tao, Phó chủ tịch toàn cầu Tesla phụ trách quan hệ chính phủ, truyền thông, marketing và thương hiệu tại Trung Quốc, đã chia sẻ một video. Trong clip, bà ca ngợi mẫu xe có “bố cục không gian hợp lý, giúp cả gia đình, từ trẻ đến già, đều có thể di chuyển thoải mái”.

Đoạn quảng bá cho thấy 6 người trưởng thành cao trên 1m80, nặng từ 75kg đến 95kg ngồi vừa trong chiếc Model Y L sau một chút sắp xếp.

Video do bà Grace Tao, Phó chủ tịch Tesla tại Trung Quốc, cho thấy 6 người lớn cao trên 1m8 ngồi vừa trong chiếc Model Y L (Video: Grace Tao/Weibo).

Tuy nhiên, video này nhanh chóng trở thành đề tài châm biếm của một số blogger ô tô. Ví dụ, Navis-Slow Review, một reviewer có gần 700.000 người theo dõi, đã đăng bài phản hồi chi tiết, chỉ trích rằng: “Thật khiên cưỡng khi cố tình nhồi toàn người cao 1m80 vào ba hàng ghế”. Blogger này lần lượt chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý về tư thế ngồi của 6 người trong video.

Theo đó, hàng ghế đầu bị đẩy ra trước đến mức gần sát cột B, khiến người ngồi phải chọn giữa việc đầu gối chạm bảng táp-lô hoặc vô lăng.

Ở hàng ghế thứ hai, người ngồi buộc phải ngồi kiểu “xếp bằng cưỡng bức”, với ống chân gần như dựng đứng, tư thế được cho là khá khó chịu.

Ở hàng ghế thứ ba, đùi ở trạng thái "lơ lửng", dẫn đến tư thế phải ôm gối vào ngực, có thể khiến người ngồi bị đau xương cụt chỉ sau thời gian ngắn.

Về khoảng không phía trên trần, dù đã ngồi trong tư thế gò bó, đầu hành khách hàng ghế cuối vẫn gần như chạm hoặc thậm chí tỳ vào trần xe/kính sau.

Một kênh tin tức xe điện Trung Quốc thậm chí gọi trải nghiệm hàng ghế thứ ba trên mẫu Tesla Model Y L là “tồi tệ” (Ảnh chụp màn hình).

Những ý kiến trái chiều này cho thấy thách thức hiện tại đối với các mẫu coupe SUV là làm thế nào để cân bằng giữa thiết kế đẹp mắt và tính thực dụng trong không gian nội thất.

Khi Model Y L bắt đầu bàn giao tới tay khách hàng, trải nghiệm thực tế sẽ là yếu tố quyết định liệu thân xe kéo dài có thực sự mang lại sự thoải mái của một mẫu SUV 6 chỗ hay không.