Ô tô chạy lấn làn, va quệt làm gãy gương xe khác

Tình huống diễn ra vào ngày 27/8 trên đại lộ Vinh - Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).

Theo hình ảnh do camera hành trình của xe phía sau ghi lại, ô tô con màu đen đã chạy lấn sang làn đường ngược chiều, dẫn tới va chạm với chiếc taxi màu trắng, có vẻ như va quệt làm gãy phần gáo gương của xe này.

Ô tô chạy lấn làn, tạt rụng gương xe khác (Nguồn video: OFFB).

"Kiểu này khả năng cao là tài xế mải nhìn điện thoại rồi, chứ không vướng gì ở bên phải mà xe lại chạy lấn làn như vậy, thiếu chút nữa là lao luôn vào xe có camera hành trình rồi", tài khoản Đức Linh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nick Quang Thuận đồng tình: "Chắc là tài xế mải nhìn điện thoại hoặc nhắn tin. Không biết cơ quan chức năng có cách nào giám sát việc này không chứ tôi thấy nhiều tài xế vừa lái xe vừa dùng điện thoại rất nguy hiểm mà trong ô tô kín, nhiều xe còn dán kính tối màu, nên tôi nghĩ cảnh sát giao thông cũng khó phát hiện. Việc này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, vì tài xế dễ bị lạng tay lái hoặc mải nhìn màn hình điện thoại khi ngẩng lên gặp chướng ngại vật sẽ giật mình xử lý theo bản năng, nhiều trường hợp nhầm chân ga cũng là vì thế".

Trong khi đó, tài khoản Hoàng Lê nêu ý kiến: "Mức phạt đối với hành vi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại không hề nhẹ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ CSGT khó phát hiện để xử lý, nên nhiều tài xế vi phạm".

Theo quy định tại Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông, người điều khiển ô tô dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác đi trên đường sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn khi đang thực hiện hành vi vi phạm này thì sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.