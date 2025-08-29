Chiếc xe van hai đầu, di chuyển được theo hai hướng sắp ra mắt tại Đức

Cơn sốt xe cắm trại dã ngoại khiến các nhà sản xuất nảy ra những ý tưởng sáng tạo, đôi khi khá khác thường.

Trong số nhiều mẫu xe van cỡ lớn của tập đoàn Stellantis, Fiat Ducato đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà chế tạo motorhome. Chính sự phổ biến đó gần đây đã tạo nên một sản phẩm kỳ lạ: phiên bản Back2Back với hai khoang lái ghép vào nhau, trông chẳng khác nào một chiếc xe van “hai đầu”.

Fiat Ducato Back2Back kết hợp hai khoang lái thành một phương tiện duy nhất để thuận tiện cho quá trình vận chuyển (Ảnh: Stellantis).

Trên thực tế, Ducato Back2Back không phải là một chiếc xe duy nhất, mà là hai xe riêng biệt. Lý do chúng được ghép tạm với nhau chỉ để tiện vận chuyển. Kết cấu này không có phần khung thang phía sau và cầu sau, nghĩa là bình thường sẽ cần phải kéo rơ-moóc.

Mỗi khoang lái đều có hệ truyền động riêng, sử dụng động cơ turbodiesel Multijet 2.2L cho công suất 178 mã lực. Sức mạnh được truyền đến cầu trước thông qua hộp số tự động 8 cấp. Về lý thuyết, điều này cho phép chiếc Back2Back di chuyển theo cả hai hướng, miễn là nửa còn lại được để ở số N.

Điều thú vị là hai khoang lái không nhất thiết phải giống hệt nhau. Mẫu trưng bày cho thấy một bên được sơn trắng với mâm thép, trong khi bên kia màu bạc đi kèm bộ mâm hợp kim 16 inch. Dù có trang bị khác nhau, nhưng cả hai vẫn cùng dùng lốp bốn mùa có cùng kích thước.

Sau khi giao đến khách hàng, chiếc Back2Back sẽ được tách ra. Mục đích của việc ghép đôi chỉ đơn giản là để trở thành nền tảng để dựng xe cắm trại hoặc các mục đích khác.

Cả hai nửa đều có hệ truyền động độc lập và có thể tách rời (Ảnh: Stellantis).

Các khoang lái này sẽ được lắp lên khung gầm AL-KO với hệ thống treo thanh xoắn, được thiết kế để hỗ trợ các bố trí camper phức tạp. Thiết kế này cho phép tải trọng tối đa 4,4 tấn, vừa mang khả năng chở hàng cao vừa có sàn thấp, phẳng, phù hợp cho các cấu trúc nội thất cắm trại.

Trang bị tiêu chuẩn trên mỗi chiếc Ducato gồm có: tay lái trợ lực điện, hệ thống ổn định thân xe điện tử ESP, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình, gương chiếu hậu chỉnh điện và có sưởi, cùng cổng USB kép.

Người mua motorhome thường chọn thêm ghế đơn Captain, có thể xoay 180 độ và trượt về phía bàn ăn, rất phù hợp cho không gian sinh hoạt. Các tùy chọn bổ sung gồm có: vô-lăng bọc da tích hợp điều khiển media, radio DAB và màn hình giải trí.

Một chiếc xe cắm trại được dựng dựa trên mẫu Fiat Ducato (Ảnh: Stellantis).

Ducato vốn đã là tên tuổi lớn trong phân khúc xe camping. Riêng tại Đức, mẫu xe này đang làm nền tảng cho 427.590 chiếc motorhome, chiếm 42,6% thị phần xe camping ở quốc gia này. Stellantis sẽ giới thiệu mẫu Back2Back tại Triển lãm Caravan Salon 2025 ở Düsseldorf, diễn ra từ 29/8 đến 7/9.

Fiat Ducato không phải là mẫu xe van duy nhất có tùy chọn Back2Back trong cấu hình. Giải pháp này cũng đã có mặt trên các mẫu “anh em” Citroën Jumper và Peugeot Boxer. Các xe van cỡ lớn này gần như giống hệt nhau, chỉ khác ở lưới tản nhiệt và logo. Gia đình rộng hơn còn bao gồm Opel/Vauxhall Movano, Toyota ProAce Max, Iveco Super Jolly và Ram ProMaster, dù sự hiện diện ở mỗi thị trường còn phụ thuộc vào nhu cầu.