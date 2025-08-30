Phát hiện vợ mua nhiều món quà xa xỉ, tôi ngã ngửa khi biết cô ấy tặng ai

Tôi lập gia đình được hơn 5 năm. Cuộc sống chưa bao giờ là dư dả. Con còn nhỏ, bà nội bệnh tật triền miên, mọi gánh nặng cơm áo gần như dồn cả lên vai tôi. Nhưng tôi không nề hà, chỉ nghĩ đơn giản miễn là vợ chồng đồng lòng, còn khó khăn nào mà không vượt qua được.

Vợ tôi có công việc ổn định, thu nhập tạm khá. Cô ấy góp lương vào quỹ chung, tôi trân trọng điều đó. Tôi từng nghĩ, dù có những lần cãi vã nhỏ nhặt, vợ chồng tôi vẫn sẽ giữ được mái ấm này cho con.

Thế nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu thấy những dấu hiệu lạ. Vợ thường xuyên ra ngoài với lý do “gặp gỡ công việc”. Cô ấy ăn diện hơn trước, đôi khi còn mua sắm những món đồ tôi không biết lấy tiền từ đâu ra.

Tôi vốn là người không hay nghi ngờ, càng không có thói quen kiểm tra điện thoại của vợ. Với tôi, tin tưởng là nền tảng của hôn nhân. Nhưng trong một lần tình cờ, khi điện thoại vợ để trên bàn, màn hình sáng lên vì tin nhắn mới, tôi đã lỡ nhìn thấy.

Một chuỗi tin nhắn khiến tôi sững sờ. Nội dung không quá rõ ràng nhưng đầy những ẩn ý tình cảm. Tôi không dám tin, tim như thắt lại.

Bí mật sau những món quà của vợ và cú sốc khiến tôi muốn buông bỏ hôn nhân (Ảnh minh hoạ: iStock).

Tôi chờ thêm, lặng lẽ theo dõi và phát hiện ra vợ có những khoản chi tiêu rất bất thường. Những con số không nhỏ nhưng cô ấy chưa bao giờ nhắc đến. Tôi hỏi, vợ trả lời vòng vo, nói rằng đó là một phần để giữ các mối quan hệ ngoài công việc.

Câu trả lời ấy không làm tôi yên lòng. Càng ngày, tôi càng thấy sự xa cách trong ánh mắt, cử chỉ của vợ. Chúng tôi ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một giường nhưng tôi cảm giác có một bức tường vô hình đang lớn dần giữa hai người.

Một ngày, khi vợ đi tắm, điện thoại để quên trên giường. Tin nhắn từ một người lưu tên “Em T” hiện ra: “Chị đừng mua nữa, em ngại lắm. Nhưng thực sự em thấy vui khi được chị quan tâm”.

Tôi mở ra xem. Và khoảnh khắc đó, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Từng dòng tin nhắn ngọt ngào, từng hình ảnh những món quà giá trị..., tất cả không còn là nghi ngờ, mà là sự thật trần trụi.

Điều khiến tôi chết điếng là “Em T” ấy không phải ai xa lạ. Đó chính là đồng nghiệp mà vợ tôi hay gọi vui với biệt danh “anh em xã hội”.

Tuấn từng gọi tôi là “anh”, ngồi cùng mâm cơm gia đình, bế con tôi nựng nịu. Tôi từng tin tưởng nhờ Tuấn chở vợ đi công việc khi mình bận. Vậy mà sau lưng tôi, họ đã có những bí mật riêng, những món quà riêng và cả những tình cảm vượt quá giới hạn.

Đêm đó, tôi ngồi lặng trong phòng khách, nghe tiếng con thở đều mà nước mắt cứ chực trào. Nỗi đau về sự phản bội đến từ chính người vợ hiền lành của mình.

Sau khi tôi chất vấn, vợ tôi khóc lóc, van xin. Cô ấy thừa nhận mình có tình cảm ngoài luồng, khẳng định chỉ là cảm xúc thoáng qua, chưa đi quá giới hạn thể xác.

Nhưng liệu có ai dám chắc? Với tôi, chỉ cần tình cảm đã nghiêng ngả, gia đình này cũng đã nứt vỡ.

Còn Tuấn? Khi bị tôi gọi thẳng mặt, cậu ta lạnh lùng chối bỏ, thậm chí đổ hết trách nhiệm cho vợ tôi: “Em không có gì với chị ấy. Chị ấy thích thì cho, chứ em đâu có ép. Anh nghĩ sao thì tùy”.

Lời nói phũ phàng ấy như nhát dao thứ hai đâm thẳng vào lòng tôi. Người vợ mà tôi từng tin tưởng, nay phải đứng trong cảnh ê chề: Trao quà, trao tình cảm để rồi bị chính kẻ mình bênh vực chối bỏ không thương tiếc.

Cái giá cô ấy phải trả chính là sự nhục nhã và ánh nhìn khinh bỉ từ người thân trong nhà. Còn tôi đứng giữa tình yêu thương con và niềm kiêu hãnh đàn ông, chẳng biết phải lựa chọn thế nào?

Nếu ly hôn, con tôi sẽ mất đi một mái ấm trọn vẹn. Nhưng nếu tiếp tục, tôi sẽ sống với một vết thương lòng không bao giờ lành.

Có lẽ, tôi sẽ phải ra quyết định trong thời gian tới. Nhưng đến giờ phút này, tôi chỉ biết rằng, sự thật phơi bày hôm ấy đã cướp đi trong tôi niềm tin, sự bình yên và cả một phần gia đình mà tôi từng dốc lòng giữ gìn.