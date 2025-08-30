TPHCM quyết liệt xử lý quảng cáo trái phép

Sáng 30/8, Ban Chỉ đạo 138 ở 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM đã huy động lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên và quần chúng nhân dân phối hợp với lực lượng chức năng đồng loạt ra quân bóc, xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định.

Lễ ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định tại xã Đất Đỏ (Ảnh: Thuận Thiên).

Trong đó, phường Phú An, Thuận An, Bà Rịa và xã Đất Đỏ là 4 đơn vị được chọn làm điểm phát động với sự tham gia của các lãnh đạo của phòng nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 138 cấp xã, phường.

Sau lễ phát động, 4 đơn vị trên đã huy động hơn 1.200 người thực hiện tháo dỡ, bóc, xóa hơn 2.000 sản phẩm quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường lớn và hẻm.

Các đơn vị bóc, xóa quảng cáo sai quy định (Ảnh: Thuận Thiên).

Ngoài ra, các đơn vị vận động 800 hộ dân tự động bóc gỡ quảng cáo sai quy định trước và xung quanh nhà; làm việc cùng hơn 100 cơ sở kinh doanh photocopy, in ấn, ký cam kết không in ấn, sản xuất các sản phẩm quảng cáo liên quan hoạt động cho vay tài chính trái pháp luật; lập danh sách 150 số điện thoại trên các sản phẩm quảng cáo sai quy định để tập trung đấu tranh, xử lý.

Theo Công an TPHCM, lễ ra quân được hưởng ứng từ phát động của Giám đốc Công an TPHCM trong lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn.