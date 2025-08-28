Khám phá Lạc Hồng 900 LX bản Chống đạn: Chịu 440 phát bắn, 11 lần nổ mìn

Đến với không gian trưng bày của VinFast tại Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, khách tham quan đặc biệt thích thú với sự hiện diện của một mẫu SUV cỡ lớn với thân xe “loang lổ” bởi hàng trăm vết đạn. Đây chính là VinFast Lạc Hồng 900 LX bản Chống đạn, với tiêu chuẩn bảo vệ khắt khe, đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ các lãnh đạo hàng đầu thế giới.

Ngoài bản chống đạn, hãng xe Việt còn trưng bày VinFast Lạc Hồng 900 LX bản thường tại khu vực trong nhà của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trên phần thân của chiếc Lạc Hồng 900 LX bản chống đạn, logo thương hiệu Việt xuất hiện cùng biểu tượng của Inkas Armored Vehicle Manufacturing, cho thấy “áo giáp” của xe được thi công bởi công ty này. Inkas là một trong những đơn vị nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực xe bọc thép, với bề dày hoạt động lên tới hơn 30 năm.

Các phương tiện được bọc thép bởi Inkas đã có mặt tại 78 quốc gia trên khắp 5 châu lục, trong đó phục vụ hơn 40 chính phủ. Sản phẩm nổi bật nhất của thương hiệu này là các dòng xe cấp quân sự có khả năng chống mìn (MRAP), lăn bánh tại nhiều khu vực phức tạp trên thế giới.

Lạc Hồng 900 LX bản Chống đạn có kích thước tổng thể tương tự bản Tiêu chuẩn. Xe dài 5.342mm, rộng 2.254mm và cao 1.697mm, nhưng nặng hơn 2.000kg so với bản thường, lên tới 5.049kg (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Không chỉ cung cấp những mẫu xe quân sự có khả năng bảo đảm an toàn giữa “mưa bom bão đạn”, Inkas còn nhận đặt hàng xe dân dụng, từ MPV cho đến sedan và SUV. Đơn vị này đem tới nhiều loại “áo giáp” khác nhau, bao gồm CEN 1063 BR7, mức chống đạn cao nhất theo tiêu chuẩn châu Âu, chịu được đạn xuyên giáp 7,62mm.

Inkas còn có thể đáp ứng tiêu chuẩn VPAM VR7/VR9, đây là tiêu chuẩn châu Âu đối với toàn bộ xe, thay vì chỉ vật liệu. Trong đó, VR7 cho phép chống chọi các loại súng trường cỡ lớn.

Ngoài ra, kỹ thuật bọc thép của công ty này còn đáp ứng tiêu chuẩn STANAG 4569 (cấp 4a/4b), đây là tiêu chuẩn của NATO dành cho phương tiện quân sự, đánh giá khả năng chống mìn và thuốc nổ công suất lớn.

Lạc Hồng 900 LX bản Chống đạn sử dụng mâm hợp kim 19 inch, nhỏ hơn bản Tiêu chuẩn nhưng trang bị lốp Run Flat, có khả năng di chuyển 80-100km khi bị xịt (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Lạc Hồng 900 LX bản Chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi Inkas, từ đó đạt chuẩn VPAM VR7. Với cấp độ bảo vệ cao nhất dành cho cho nguyên thủ, xe có khả năng chịu được loại đạn theo chuẩn NATO Ball M80 thường dùng cho súng trường M14 và AK-47, kích thước 7,62 x 51 (mm).

Không chỉ vậy, xe còn có khả năng chống mìn, lựu đạn loại DM51 với vị trí nổ dưới gầm xe và trên nóc xe. Xe có thể trang bị thêm tùy chọn hệ thống dưỡng khí, hệ thống chữa cháy, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo và còi hú, tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng.

Chiếc VinFast Lạc Hồng 900 LX Chống đạn trưng bày tại triển lãm được thử nghiệm tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài lớp “áo giáp”, trang bị của VinFast Lạc Hồng 900 LX Chống đạn khá tương đồng với bản Tiêu chuẩn. Nội thất của xe có điểm tương đồng với VF 9 ở tổng thể thiết kế và màn hình trung tâm 15,6 inch, nhưng sử dụng nhiều chất liệu cao cấp như ốp gỗ Golden Nanmu, da Nappa, đi kèm nhiều chi tiết được mạ vàng thật thủ công.

Cấu hình 7 chỗ được rút gọn thành 5 chỗ với hàng ghế thứ 2 được thiết kế theo kiểu thương gia, có đệm đỡ bắp chân, chỉnh điện 10 hướng, làm mát và sưởi ấm. Giữa hai hàng ghế có một vách ngăn cố định ốp gỗ với kính cách âm, đi kèm rèm chỉnh điện nhằm đảm bảo không gian riêng tư.

Trục cơ sở của VinFast Lạc Hồng 900 LX được kéo dài khoảng 200mm so với VF 9, đạt 3.349mm, đem lại một không gian nội thất đặc biệt rộng rãi (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Một số trang bị tiện nghi của xe gồm: điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống điện đàm giữa khoang trước và khoang sau, hệ thống âm thanh cao cấp thương hiệu Audison nhưng rút gọn xuống 11 loa vệ tinh (bản Tiêu chuẩn có 13 loa) và cắt giảm loa siêu trầm do không gian tối ưu cho việc chống đạn, nhưng vẫn có amply rời.

VinFast Lạc Hồng 900 LX Chống đạn sử dụng treo trước dạng tay đòn kép độc lập, treo sau liên kết đa điểm với giảm chấn khí nén (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về khả năng vận hành, VinFast Lạc Hồng 900 LX Chống đạn vẫn được trang bị hai động cơ điện đặt trên hai cầu, có công suất 150kW, nhưng công suất tối đa được điều chỉnh gia tăng so với bản thường, lên tới 455 mã lực. Mô-men xoắn cực đại giữ nguyên ở mức 620Nm.

Bộ pin đi kèm của xe là loại lithium, có dung lượng 123kWh tương tự bản Tiêu chuẩn. Tuy nhiên, do có trọng lượng lớn, VinFast Lạc Hồng 900 LX Chống đạn di chuyển được tối đa 450km sau mỗi lần sạc đầy (bản Tiêu chuẩn là 595km).

Do sở hữu trọng lượng lên tới hơn 5 tấn, VinFast Lạc Hồng 900 LX Chống đạn cần tới 9,8 giây để tăng tốc 0-100km dù động cơ điện có công suất mạnh hơn bản thường. Xe có tốc độ tối đa là 150km/h (Ảnh: Nguyễn Lâm).

VinFast chưa chính thức mở bán thương mại Lạc Hồng 900 LX. Sáng ngày 27/8, hãng xe Việt đã bàn giao lô xe xuất xưởng đầu tiên gồm: 2 chiếc Chống đạn và 10 chiếc Tiêu chuẩn cho Bộ Ngoại giao để thực hiện nhiệm vụ tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, với trọng trách đưa đón các nguyên thủ quốc tế.

Lựu đạn nổ trên trần xe cũng không công phá hoàn toàn được lớp “áo giáp” của xe (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Từ ngày 28/8 đến 5/9, VinFast Lạc Hồng 900 LX Chống đạn sẽ được trưng bày tại Triển lãm “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Ngoài những mẫu xe VinFast, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những hiện vật, tư liệu, hình ảnh lịch sử quý giá và được giới thiệu các thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm qua.