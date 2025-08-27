SUV điện Suzuki e Vitara lắp Ấn Độ sẽ bán tại hơn 100 nước, có về Việt Nam?

Trang Hindustan Times đưa tin, Suzuki e Vitara – mẫu xe điện đầu tiên của hãng xe Nhật Bản đã bắt đầu được lắp ráp tại nhà máy Gujarat (Ấn Độ). Theo kế hoạch, sản phẩm này sẽ được xuất khẩu tới hơn 100 quốc gia, bao gồm Malaysia và Nhật Bản.

Dù mang tên Vitara, song Suzuki e Vitara lại không có nhiều điểm chung với mẫu SUV chạy xăng này. Chính xác hơn, e Vitara là phiên bản thương mại của mẫu xe ý tưởng eVX Concept, và được phát triển trên nền tảng dành riêng cho xe điện, có tên gọi Heartect-e.

Suzuki e Vitara lần đầu xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia 2025 (Ảnh: Paultan).

Tại Ấn Độ, Suzuki e Vitara sở hữu hệ thống đèn LED trước/sau, đèn sương mù LED và đèn định vị ban ngày dạng LED. Mâm của xe có kích cỡ 18 inch và thiết kế dạng kín, đây cũng là phong cách thường thấy trên các dòng xe điện.

Nội thất của e Vitara theo đuổi phong cách tối giản và khá hiện đại, so với các sản phẩm thông thường của thương hiệu này. Điểm nhấn về trang bị nằm ở cụm màn hình nối liền, gồm đồng hồ điện tử 10,1 inch và màn hình giải trí 10,25 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Một số tiện nghi khác gồm: cần số kiểu nút bấm, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, làm mát ghế trước, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, điều hòa tự động một vùng và sạc điện thoại không dây.

Suzuki e Vitara có chiều dài cơ sở đạt 2.700mm, ngang một mẫu C-SUV đang mở bán tại Việt Nam như Mazda CX-5 (2.700mm) (Ảnh: Paultan).

Về khả năng vận hành, Suzuki e Vitara tại Ấn Độ có 3 cấu hình tùy chọn. Đầu tiên là một mô-tơ điện đặt trên cầu trước, sản sinh 142 mã lực và 189Nm, đi kèm bộ pin có dung lượng 49kWh.

Tùy chọn thứ hai vẫn là một mô-tơ điện đặt trên cầu trước, nhưng có công suất tối đa lớn hơn (172 mã lực, 189Nm), đi kèm bộ pin có dung lượng 61kWh. Cuối cùng là cấu hình hai mô-tơ điện trên hai cầu (181 mã lực, 300Nm), đi kèm bộ pin 61kWh.

Thông số chi tiết về phạm vi hoạt động của từng phiên bản chưa được hé lộ nhưng theo Suzuki Ấn Độ, biến thể sử dụng pin lớn có khả năng di chuyển tới 500km. Tuy nhiên, chưa rõ hãng xe này thử nghiệm theo chu trình nào.

Suzuki e Vitara dài 4.275mm, rộng 1.800mm và cao 1.635mm. Kích thước này đang ngắn hơn một chút so với một số mẫu B-SUV thuần xăng đang mở bán tại Việt Nam, như Mitsubishi Xforce (Ảnh: Paultan).

Trước khi về Malaysia, Suzuki e Vitara sẽ được ra mắt Thái Lan vào cuối năm nay và cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, theo chia sẻ của hãng xe Nhật Bản. Trong khi đó, dù được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia 2025, nhưng hãng chưa có kế hoạch mở bán mẫu xe này tại “quốc gia vạn đảo”.

Tại Việt Nam, Suzuki cũng là một thương hiệu ô tô lâu đời nhưng không nổi bật như các hãng xe khác, ít sản phẩm và ít đại lý chính hãng.

Hàng ghế thứ hai của Suzuki e Vitara có đầy đủ 3 tựa đầu, nhưng không có bệ tì tay trung tâm (Ảnh: Paultan).

Sau khi ngừng kinh doanh nhiều mẫu xe vào năm 2024, Suzuki Việt Nam dường như đang nỗ lực đẩy mạnh thương hiệu, bằng cách đem về Swift 2025 nhập Nhật nhưng giá chỉ tăng nhẹ so với xe nhập Thái, hay lên kế hoạch đưa mẫu A-SUV Fronx về nước vào cuối năm nay.

Suzuki e Vitara vẫn có cơ hội về nước, trong bối cảnh Việt Nam đang dần có nhiều quy định hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Nhiều hãng xe trên thị trường đã dần có động thái phân phối xe điện dù rào cản là chưa có hạ tầng trạm sạc công cộng, ví dụ như Ford với mẫu Mustang Mach-E.

Giá bán của xe sẽ khó rẻ khi nhập khẩu Ấn Độ, do ô tô xuất xứ từ thị trường này không được hưởng thuế nhập khẩu 0% như các quốc gia thuộc khối ASEAN. Tuy nhiên, sự hiện diện của e Vitara sẽ mang ý nghĩa quảng bá nhiều hơn câu chuyện doanh số.