Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Ukraine

Hỏa hoạn ở Zaporizhia, Ukraine sau cuộc tấn công của Nga rạng sáng 30/8 (Ảnh: Kyiv Independent).

Theo giới chức và truyền thông địa phương, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại các thành phố Zaporizhia, Pavlohrad, Dnipro, Chernihiv, Lutsk và Cherkasy.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng nhiều tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhằm vào các khu vực tiền tuyến.

Tại Zaporizhzhia, Thống đốc khu vực Ivan Fedorov cho biết 12 tên lửa và UAV của Nga đã đánh trúng một số cơ sở hạ tầng, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

Ngoài ra, hàng chục UAV tấn công của Nga cũng xuất hiện ở nhiều khu vực, kể cả miền Tây Ukraine. Hiện chưa có thông tin cụ thể về thương vong hoặc thiệt hại ở những nơi khác.

Đến khoảng 5h sáng, một đợt tên lửa đạn đạo khác tiếp tục nhằm vào các thành phố miền Đông Ukraine.

Cảnh báo không kích đã được phát ra gần như trên toàn lãnh thổ Ukraine vào lúc 5h10 khi làn sóng tấn công mới ập tới.

Trước tình hình này, Không quân Ba Lan thông báo đã triển khai máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận quốc gia từ lúc 5h sáng. "Theo đúng quy trình, Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã kích hoạt toàn bộ lực lượng và phương tiện sẵn có", thông báo viết.

Đợt tấn công mới nhất diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Nga tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn gồm hơn 600 UAV và tên lửa nhằm vào nhiều thành phố, trong đó có Kiev. Cuộc tấn công khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trong bối cảnh Nga liên tiếp tấn công mục tiêu dân sự, tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình ngày càng rơi vào bế tắc. Nỗ lực trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đạt được bước tiến rõ rệt, khi kỳ vọng về cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày càng mờ nhạt.

Hôm 24/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ không chấp nhận bất kỳ văn kiện pháp lý nào có chữ ký của ông Zelensky về việc chấm dứt xung đột.

Đến ngày 28/8, ông Zelensky cho biết bộ khung về các cam kết an ninh sẽ được "văn bản hóa trong tuần tới", xoay quanh 3 trụ cột: duy trì sức mạnh quân sự của Ukraine, đảm bảo từ các đồng minh NATO trong trường hợp Nga tấn công trở lại, và sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tái thiết hậu xung đột.

Trong khi đó, mặc dù các thành viên "Liên minh Tự nguyện" đã thảo luận về những bảo đảm an ninh, Điện Kremlin khẳng định bác bỏ khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu ở Ukraine, nhấn mạnh Nga có "thái độ tiêu cực" với mọi kế hoạch như vậy.