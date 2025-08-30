Hãng robot hút bụi Trung Quốc quyết làm siêu xe điện “đấu” Bugatti

Cuộc đua các dòng xe năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc chưa bao giờ “hot” đến thế. “Sân chơi” này ngày càng rộn ràng với sự đầu tư mạnh mẽ của các hãng xe truyền thống, cho đến nhà sản xuất điện thoại như Xiaomi hay Huawei và giờ đến cả… hãng làm robot hút bụi cũng “tham chiến”.

Đó là Dreame Technology (Trung Quốc), một công ty công nghệ nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất các dòng robot và máy hút bụi hiệu năng cao. Theo tuyên bố mới nhất, doanh nghiệp này sẽ gia nhập thị trường ô tô thuần điện “siêu cấp sang trọng” với kế hoạch đối đầu với thương hiệu Bugatti huyền thoại.

Dreame sẽ phát triển mẫu hypercar thuần điện đầu tiên có sức mạnh tương đương Bugatti Veyron, dự kiến “vén màn” vào năm 2027. Hypercar có thể hiểu là dòng xe thể thao hiệu suất cao với sức mạnh, kết cấu và tốc độ cùng tính khan hiếm vượt trội hơn các dòng siêu xe (supercar) thông thường.

Bugatti Veyron đã dừng sản xuất từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn là biểu tượng về tốc độ đối với người mê xe tại Trung Quốc. Mẫu xe này sở hữu động cơ W16, dung tích 8.0L, đi kèm 4 bộ tăng áp, sản sinh tới 1.200 mã lực (Ảnh: NetCarShow).

Mô-tơ điện điều khiển điện tử tốc độ cao là công nghệ làm nên tên tuổi của Dreame Technology. Thậm chí, công ty này còn nhận được giấy chứng nhận từ Frost & Sullivan cho mẫu mô-tơ điện điều khiển điện tử đầu tiên trên thế giới có tốc độ lên tới 200.000 vòng/phút.

Công nghệ này đang được trang bị trên sản phẩm chủ lực (flagship) của Dreame, cụ thể là mẫu máy hút bụi Z50 Station. Công nghệ này sẽ được ứng dụng vào mẫu ô tô điện “đầu tay” của Dreame, với tham vọng tạo ra chiếc xe nhanh nhất thế giới.

Tất nhiên, tham vọng này của Dreame sẽ gặp rào cản không nhỏ từ “đồng hương” BYD. Mới đây, xe hiệu năng cao Yangwang U9 Track Edition của thương hiệu này đã thành công trở thành mẫu ô tô điện nhanh nhất thế giới, với công suất kết hợp đạt hơn 2.960 mã lực.

Yangwang U9 Track Edition đạt vận tốc tối đa 472,41km/h tại đường thử Papenburg, Đức (Ảnh: BYD).

Giới truyền thông Trung Quốc đưa tin, Dreame Technology đã tập hợp đội ngũ gần 1.000 chuyên gia, chuyên viên đến từ lĩnh vực phần mềm thông minh và cả ngành công nghiệp sản xuất ô tô truyền thống cho dự án hypercar thuần điện. Công ty này dự định tiếp tục mở rộng đội hình đồng thời đầu tư dài hạn vào lĩnh vực sản xuất ô tô.

Trong tuyên bố gửi tới báo chí, Dreame khẳng định, “thị trường ô tô cao cấp đang thiếu một thương hiệu hypercar thuần điện thông minh”. Theo đó, mẫu hypercar thuần điện đầu tiên của công ty Trung Quốc này sẽ được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có thể học hỏi và thích ứng với thói quen lái xe, sở thích của người dùng và thậm chí cả trạng thái cảm xúc.

Hệ thống giao tiếp bằng giọng nói (theo Dreame) sẽ vượt lên trên khuôn khổ máy móc, tái tạo sắc thái cung bậc cảm xúc quen thuộc để tạo cảm giác trao đổi như “người với người”, thay vì “người với máy”. Ngoài ra, mẫu ô tô đầu tiên của Dreame cũng sẽ tích hợp hệ sinh thái từ nhà thông minh cho đến điện thoại của người dùng.

Một số dòng sản phẩm của Dreame (Ảnh: Dreame).

Dreame từng là một thành viên thuộc hệ sinh thái của Xiaomi, chịu trách nhiệm sản xuất robot và máy hút bụi cho thương hiệu này. Theo giới truyền thông Trung Quốc, thành công của Xiaomi trong lĩnh vực sản xuất ô tô (nếu bỏ qua lỗi của sản phẩm và chỉ tính đơn hàng) dường như tạo cảm hứng cho Dreame.

Thực tế, Dreame không phải nhà sản xuất máy hút bụi đầu tiên “ôm ấp” tham vọng sản xuất ô tô. Dyson, thương hiệu nổi tiếng đến từ Anh Quốc (cũng được biết đến ở Việt Nam) đã từng có giấc mơ tương tự, thậm chí đã xuất xưởng mẫu xe điện đầu tiên, nhưng cuối cùng đã từ bỏ dự án này.