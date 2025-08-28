VinFast bàn giao xe đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Đây là dòng xe giới hạn với thiết kế gợi nhớ tinh hoa và bản sắc dân tộc, được giới thiệu với 2 phiên bản. Trong đó, phiên bản Chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 - tiêu chuẩn chuyên trang bị cho xe của các lãnh đạo hàng đầu thế giới.

Thiết kế Lạc Hồng 900 LX được truyền cảm hứng từ huyền tích “con Lạc cháu Hồng” (Ảnh: VinFast).

Lạc Hồng 900 LX được sử dụng để đưa đón nguyên thủ quốc tế (Ảnh: VinFast).

Lạc Hồng 900 LX là biểu trưng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên (Ảnh: VinFast).

Được truyền cảm hứng từ huyền tích “con Lạc cháu Hồng” - nguồn cội dân tộc, Lạc Hồng 900 LX là biểu trưng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của người Việt trong kỷ nguyên mới, với thiết kế kết hợp yếu tố di sản và phong cách hiện đại.

Thiết kế bên trong khoang nội thất (Ảnh: VinFast).

Điểm chung của cả hai phiên bản: Tiêu chuẩn và Chống đạn là sự sang trọng nổi bật với chiều dài trục cơ sở lên tới 3.349mm. Các chi tiết ngoại thất được thiết kế ấn tượng nhằm tôn vinh mạnh mẽ nguồn cội và văn hóa truyền thống Việt Nam như: logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim Lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…

Xe được mạ vàng thật (Ảnh: VinFast).

Nội thất xe sử dụng da Nappa cao cấp (Ảnh: VinFast).

Nội thất được ốp, bọc và mạ bởi các loại vật liệu cao cấp như gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa và vàng thật. Toàn bộ chi tiết mạ vàng trong và ngoài xe đều được làm hoàn toàn thủ công với sự tài khéo, tinh tế và tỉ mỉ.

Lạc Hồng 900 LX được trang bị không gian rộng rãi, tiện nghi với hàng ghế nguyên thủ, bệ tỳ chân, vách ngăn khoang lái bằng kính cách âm kết hợp rèm chỉnh điện, cùng hệ thống điện đàm hiện đại kết nối giữa khoang trước và sau.

Riêng phiên bản Chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) - hãng chuyên bọc thép xe hàng đầu thế giới. Xe đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức).

Mẫu xe hướng đến sự sang trọng, tiện nghi, cao cấp (Ảnh: VinFast).

Ngoài những trang bị an toàn cao cấp cùng lốp run-flat có khả năng di chuyển 80-100km kể từ khi lốp bị xịt, xe có thể được lắp thêm những thiết bị chuyên dụng như hệ thống oxy hỗ trợ cấp dưỡng khí, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú… tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng.

Lô xe Lạc Hồng 900 LX xuất xưởng đầu tiên được VinFast bàn giao cho Bộ Ngoại giao gồm 2 xe Chống đạn và 10 xe Tiêu chuẩn. Việc được Bộ Ngoại giao tin tưởng lựa chọn cho nhiệm vụ đặc biệt tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh là sự ghi nhận đối với chất lượng, sự an toàn của Lạc Hồng 900 LX.

Logo Lạc Hồng 900 LX 9 (Ảnh: VinFast).

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, chia sẻ: “Sau 8 năm bước chân vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ô tô, VinFast trở thành thương hiệu tiên phong mang đẳng cấp, trí tuệ, công nghệ Việt Nam ra thế giới, được khách hàng tại nhiều quốc gia tin tưởng, đón nhận. Giờ đây, với dòng sản phẩm đẳng cấp Lạc Hồng 900 LX, VinFast tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò của một thương hiệu quốc gia, góp phần nâng tầm vị thế đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Thông qua dòng sản phẩm này, chúng tôi mong muốn thế giới sẽ biết đến một Việt Nam mới hiện đại và phát triển, tương xứng với quá khứ hào hùng và vẻ vang của 80 năm qua”.

Lạc Hồng 900 LX nổi bật với thiết kế mang dấu ấn văn hóa cùng trang bị công nghệ hiện đại (Ảnh: VinFast).

Việc ra mắt dòng xe đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động sự kiện. Lạc Hồng 900 LX được giới thiệu như một sản phẩm kết hợp yếu tố thiết kế mang dấu ấn văn hóa cùng trang bị công nghệ hiện đại, cho thấy bước tiến mới trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.