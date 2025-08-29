Bảo vệ ô tô tiền tỷ khi nước ngập ngang hông với chi phí chỉ 500.000 đồng

Trong những ngày qua, cơn bão Kajiki cùng với áp thấp nhiệt đới sau đó đã gây ngập lụt nặng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, khiến nhiều ô tô, xe máy bị ngâm nước, hư hỏng, gây thiệt hại kinh tế không nhỏ.

Trước cảnh nhiều ô tô bị ngập nhưng dường như chủ xe bất lực, dù mực nước dâng không quá cao, có những gia đình 2-3 xe ô tô nằm im trong sân "chấp nhận số phận", anh Trung Kiên đã quyết định chia sẻ kinh nghiệm chống lụt cho xe của bản thân trong trận lũ lịch sử vào tháng 9/2024 tại tỉnh này sau trận bão Yagi.

Anh cho biết trong trận lũ lịch sử vào năm ngoái tại Thái Nguyên, anh cứu được chiếc ô tô của gia đình chỉ với một tấm bạt trị giá khoảng 500.000 đồng và vài mét dây thừng.

Bảo vệ ô tô tiền tỷ khi mưa ngập ngang hông với chi phí 500.000 đồng (Video: Hoàng Trung Kiên).

Anh khuyên các chủ xe nên mua bạt để sẵn trong nhà hoặc trong cốp xe, khi thấy nước có dấu hiệu lên cao không chạy kịp thì lùi xe vào giữa bạt, và buộc túm 4 góc, sao cho nước không thể tràn vào xe kể cả khi ngập qua nắp ca-pô. Kinh nghiệm của anh là buộc chéo 4 góc và chằng kỹ 4 mặt.

Anh cho biết, chiếc Kia Sorento của gia đình nặng hơn 1,7 tấn, nhưng khi được bọc trong bạt đã nổi lên như thuyền theo mức nước. Do lo sợ nước dâng cao quá cổng nhà, nên khi đó anh đã nhờ người hỗ trợ đẩy xe tới vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn.

"Đẩy ô tô ra chỗ cao không bị ngập, bánh xe chạm mặt đường là có thể tháo bạt, nổ máy đi vô tư", anh Kiên chia sẻ.

Đây là mẹo đơn giản, ít tốn kém đã được nhiều chủ xe khác áp dụng thành công.

Chị Lan Anh, cũng ở Thái Nguyên, cho biết khi nước liên tục dâng cao, vợ chồng chị không kịp đánh xe ra khu vực cao ráo, nên đã nhờ người em mua một chiếc bạt dài 10m và rộng 6m, có giá 700.000 đồng, rồi đánh xe vào giữa bạt, buộc túm lên cho kín ô tô như "gói bánh chưng", với dây chằng xung quanh và dán băng dính.

Chị Lan Anh cho biết chiếc xe đã nổi lên khi xung quanh nhà chìm trong nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cách này đã bất ngờ giúp chiếc Kia Rio của gia đình chị Lan Anh an toàn ngay cả khi nước dâng cao ngang ngực người, đỉnh điểm lên tới 2,5m.

Trong trận bão Kajiki vừa qua, lo sợ mưa bão gây ngập lụt, anh P.Đ.H. ở Nghệ An cũng áp dụng cách dùng bạt lớn bọc kín ô tô để bảo vệ tài sản.

Vì trong mùa mưa lũ năm ngoái, nước dâng gần ngập xe nên năm nay anh đã rút kinh nghiệm, chủ động mua 20m2 bạt để bọc kín xe, tránh hư hỏng trong những ngày mưa bão.

Hình ảnh chiếc ô tô con của anh H. được bọc kín trong bạt để phòng nước ngập nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây là giải pháp đã chứng minh được tính hiệu quả, chi phí lại thấp. Tuy nhiên, khi áp dụng, cần lưu ý phòng tránh nguy cơ bạt bị các vật sắc nhọn đâm vào làm thủng hoặc khi nước dâng cao, xe nổi lên có thể trôi dạt khiến ô tô bị cuốn theo dòng nước hoặc va chạm…

Anh Trung Kiên cho biết, nếu để ô tô ở nơi trống trải thì sau khi bọc kín, nên buộc cố định 4 góc để xe đỡ trôi mất.