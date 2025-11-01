Xe mới ra mắt khách Việt trong tháng 10: Có mẫu "đốt" chưa đến 1 lít/100km

Thị trường ô tô đang trong giai đoạn nước rút, do đã bước vào thời điểm cuối năm, nên các hãng dồn dập ra mắt sản phẩm mới để có thể hoàn thành các chỉ tiêu doanh số. Sự lựa chọn cho người tiêu dùng Việt đang ngày càng đa dạng hơn khi có thêm nhiều mẫu xe hybrid được giới thiêu, bên cạnh các mẫu xe thuần xăng truyền thống.

Suzuki Fronx: 520-649 triệu đồng

Mẫu SUV đô thị thương hiệu Nhật Bản này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản: GL, GLX và GLX Plus, có giá bán lần lượt là 520, 599 và 649 triệu đồng.

Suzuki cạnh tranh trực tiếp với Kia Sonet (499-624 triệu đồng), Toyota Raize (510 triệu đồng) và Hyundai Venue (499-539 triệu đồng). Bên cạnh đó, phân khúc này còn có xe điện VinFast VF 5 giá 529 triệu đồng (Ảnh: Tiến Dũng).

Trang bị an toàn là thế mạnh của Suzuki Fronx, khi ngay từ phiên bản tiêu chuẩn đã có 6 túi khí như các bản cao cấp hơn, còn phiên bản GLX Plus sở hữu camera 360 độ và bộ tính năng trợ lái tiên tiến Suzuki Safety Support bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha thích ứng tự động,…

Bên trong xe được trang bị màn hình cảm ứng 9 inch kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, 6 loa. Phiên bản GL được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch và 4 loa.

Trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm: chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động, điều hòa tự động đơn vùng, sạc không dây, ghế bọc da pha nỉ, bảng đồng hồ cơ học tích hợp màn hình hiển thị màu; hàng ghế sau có cửa gió độc lập và cổng sạc USB-A, USB-C.

Xe được trang bị phanh tay cơ (Ảnh: Tiến Dũng).

Fronx là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc SUV đô thị sử dụng động cơ “xăng lai điện” (hybrid). Cụ thể, phiên bản GLX và GLX Plus được trang bị động cơ 1.5L mild-hybrid (hybrid hạng nhẹ), cho công suất tối đa 99 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp có lẫy chuyển số trên vô-lăng và hệ dẫn động cầu trước.

Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 103 mã lực và sức kéo 138Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp.

BYD Seal 5 DM-i : 696 triệu đồng

Thiết kế tổng thể của BYD Seal 5 mang phong cách thường thấy ở xe điện khi có mặt ca-lăng tràn viền kết hợp với cụm đèn LED mảnh. Xe được trang bị đèn pha LED tự động, tích hợp LED định vị ban ngày ở phía trước và đèn hậu cũng là dạng LED. Gương chiếu hậu là loại chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ LED và đèn chào mừng. Mâm có kích thước 17 inch.

Mẫu xe Trung Quốc này được định vị ở phân khúc sedan cỡ C, kích thước tương đương Honda Civic, Mazda3, và Toyota Corolla Altis (Ảnh: BYD Việt Nam).

Bên trong xe được trang bị màn hình trung tâm 12,8 inch có hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, cùng các tiện nghi như sạc không dây 15W, lọc bụi PM2.5, điều hoà tự động một vùng, 8 loa, 2 cổng USB-C, 2 cổng USB-A và camera 360 độ.

Trang bị an toàn cơ bản gồm: 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình, tính năng chống tăng tốc ngoài ý muốn, giám sát áp suất lốp, phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến đỗ xe trước/sau.

BYD Seal 5 DM-i được trang bị cần số dạng núm xoay (Ảnh: BYD Việt Nam).

BYD Seal 5 DM-i được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với duy nhất một phiên bản sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV), gồm máy xăng 1.5L, một mô-tơ điện, hộp số tự động E-CVT và bộ pin 18,3kWh. Cấu hình này cho xe công suất 209 mã lực, mô-men xoắn 300Nm, và tầm hoạt động thuần điện 120km (thông số nhà sản xuất).

Với một bình nhiên liệu và bộ pin sạc đầy, xe có thể đi được quãng đường lên đến 1.200km. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố ở mức 3,8 lít/100km.

Lynk & Co 08: 1,299-1,389 tỷ đồng

Đây là sản phẩm PHEV (hybrid có cắm sạc) đầu tiên của thương hiệu Trung Quốc Lynk & Co tại thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu từ Trung Quốc, có 2 phiên bản: Lynk & Co 08 EM-P Pro giá 1,299 tỷ đồng và Lynk & Co 08 EM-P Halo giá 1,389 tỷ đồng.

Về kích thước, Lynk & Co 08 thuộc phân khúc D-SUV giống như Ford Everest và Hyundai Santa Fe, nhưng chỉ có 5 chỗ ngồi. Kiểu dáng fastback đậm chất coupe, với phần đuôi xe được vuốt dốc, khiến việc thiết kế 7 chỗ cho Lynk & Co 08 sẽ không hợp lý (Ảnh: Trung Nghĩa).

Mặt ca-lăng mang hơi hướng xe điện, gần như "kín bưng", với hệ thống đèn chính là điểm nhấn. Bản Halo cao cấp được trang bị đèn pha ma trận thông minh, còn bản Pro sử dụng đèn LED thích ứng thông thường. Bộ mâm ở bản tiêu chuẩn là 19 inch và bản Halo là 21 inch. Tay nắm cửa có thiết kế thò thụt đang gây nhiều tranh cãi.

Bên trong xe được trang bị màn hình kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch có hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động 3 vùng, sạc không dây 15W, hệ thống âm thanh với 23 loa Harman Kardon, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất LED. Ghế trước có tính năng sưởi, làm mát và massage.

Nội thất có thiết kế trẻ trung và hiện đại (Ảnh: Trung Nghĩa).

Xe được trang bị phanh tay điện tử có tự động giữ phanh tạm thời (Auto Hold) và cốp chỉnh điện.

Về khía cạnh an toàn, cả hai phiên bản đều có 7 túi khí, 12 cảm biến, camera 360 độ có giả lập hình ảnh gầm xe và nhiều tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS).

Lynk & Co 08 sử dụng hệ truyền động PHEV gồm máy xăng 1.5L tăng áp và hai mô-tơ điện (một máy phát, một mô-tơ dẫn động), cho công suất 345 mã lực và mô-men xoắn 580Nm, kết hợp hộp số 3 cấp 3DHT Evo và hệ dẫn động cầu trước.

Với bộ pin phẳng NCM dung lượng 39,6kWh, xe có thể chạy 200km ở chế độ thuần điện (thông số nhà sản xuất). Kết hợp cả hai nguồn xăng và điện, xe có tầm hoạt động lên đến 1.400km. Theo nhà sản xuất, mẫu xe này có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 0,7lít/100km theo tiêu chuẩn WLTC khi vận hành cả bằng xăng và điện.

Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới: 2,449-3,209 tỷ đồng

Mercedes-Benz E-Class 2025 đã ra mắt tại Việt Nam với 3 phiên bản: gồm E 200 Avantgarde giá 2,449 tỷ đồng, E 200 Exclusive giá 2,589 tỷ đồng và E 300 AMG giá 3,209 tỷ đồng. Như vậy, ở thế hệ mới, hãng xe Đức loại bỏ bản E 180 thay bằng bản E 200 Avantgarde.

Xe E-Class tiếp tục được lắp ráp trong nước (Ảnh: Mercedes-Benz).

Ở thế hệ mới, Mercedes-Benz E-Class có kích thước lớn hơn trước, trong khi kiểu dáng có những đường nét tròn trịa giống “đàn anh” S-Class. Tay nắm cửa có thiết kế dạng ẩn giống trên S-Class.

Không gian bên trong xe được thiết kế theo xu hướng số hóa, với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch phía sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm kích thước 14,4 inch phủ kín táp-lô.

Gói hỗ trợ lái ADAS trên E-Class thế hệ mới vừa được giới thiệu tại Việt Nam có nhiều tính năng, như hệ thống hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm, cảnh báo điểm mù chủ động, giữ khoảng cách, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo người lái mất tập trung, camera 360, giám sát áp suất lốp...

Thiết kế nội thất của E-Class thế hệ mới lấy cảm hứng từ S-class và EQS (Ảnh: Mercedes-Benz).

Phiên bản cao nhất E 300 AMG dùng hệ thống mild-hybrid với động cơ I4 dung tích 2.0L, cho công suất 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động cầu sau.

Trong khi đó, hai bản thấp E 200 cũng dùng hệ thống mild-hybrid 2.0 I4 nhưng có công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 320Nm.

Volkswagen Golf: từ 798 triệu đồng

Mẫu xe huyền thoại của Volkswagen đã ra mắt tại Việt Nam với 6 phiên bản, bao gồm: 1.5 eTSI Life, 1.5 eTSI Style, 1.5 eTSI R-Line, 2.0 TSI GTI Lite, 2.0 TSI GTI Performance và bản thể thao cao cấp nhất R Performance 4Motion, với giá bán từ 798 triệu đồng đến 1,898 tỷ đồng.

Volkswagen Golf thuộc phân khúc hatchback hạng C. Nếu xét về kích thước và thông số vận hành thì xe chỉ cạnh tranh trực tiếp với Honda Civic Type R (giá 2,999 tỷ đồng) tại Việt Nam. Tuy nhiên mẫu xe tính năng vận hành cao thương hiệu Nhật Bản này vừa bị khai tử.

Tất cả các phiên bản Volkswagen Golf bán tại Việt Nam đều được nhập khẩu từ Đức (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Golf thế hệ mới vẫn mang thiết kế hatchback quen thuộc, được phát triển trên nền tảng MQB Evo, kế thừa kết cấu khung gầm nhẹ và chắc chắn của thế hệ trước nhưng có một số tinh chỉnh để cải thiện khả năng vận hành.

Điểm nhấn ở đầu xe là cụm đèn IQ.Light Matrix LED cùng dải định vị mảnh nối liền logo Volkswagen, trong khi ở phía sau là dải đèn hậu hiệu ứng 3D. Tùy phiên bản, Golf sở hữu mâm kích thước 18-19 inch.

Bên trong xe được trang bị vô-lăng đa chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình trung tâm 10 inch chạy hệ điều hành MIB3, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, ghế thể thao bọc da cao cấp, đèn viền nội thất 30 màu, loa Harman Kardon, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 3 vùng độc lập...

Không gian nội thất được thiết kế hiện đại và cao cấp (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Golf 1.5 eTSI các bản Life, Style, R-Line sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V và hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp. Cấu hình này mang đến cho xe công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 250Nm.

Golf GTI bản Lite và Performance được trang bị động cơ 2.0L TSI tăng áp cho công suất 242 mã lực và mô-men xoắn 370Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp.

Cao nhất là bản Golf R Performance 4Motion sử dụng động cơ 2.0L TSI công suất 315 mã lực, dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hệ thống phân bổ mô-men xoắn chủ động R Performance Torque Vectoring.