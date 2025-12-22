Tình huống diễn ra vào ngày 21/12 ở Bắc Ninh và được camera giám sát ghi lại.

Lao vào nhau ở giao lộ, xe bồn và xe con cùng lật nghiêng (Nguồn video: OFFB).

Hiện chưa rõ tình trạng thương vong do vụ va chạm.

Có thể thấy trong video biển báo xe bồn đang di chuyển trên đường ưu tiên, còn ô tô con chạy trên đường không ưu tiên. Tuy nhiên, biển báo này lại được đặt sau giao lộ.

Trong khi đó, theo quy định tại Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh với đường chính, xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.

Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.

Như vậy, trong tình huống trên, nếu đúng là xe bồn đang chạy trên đường ưu tiên thì ô tô con phải nhường đường đi qua giao lộ. Nếu là đường đồng cấp thì ô tô con cũng vẫn phải nhường đường cho xe bồn đi tới từ bên phải.

Tuy nhiên, về nguyên tắc an toàn, tất cả các tài xế đều phải giảm tốc và chú ý quan sát, dù đang chạy trên đường ưu tiên hay không ưu tiên.