Lynk & Co 08 chốt giá từ 1,3 tỷ đồng, “đấu” Santa Fe bằng động cơ xăng-điện

Lynk & Co vừa giới thiệu 08 EM-P đến khách hàng Việt Nam. Đây là sản phẩm PHEV (hybrid có cắm sạc) đầu tiên của thương hiệu này tại nước ta. Xe được phân phối với 2 phiên bản, giá bán như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Lynk & Co 08 EM-P Pr 1,299 Lynk & Co 08 EM-P Halo 1,389

Ở tầm giá 1,3-1,4 tỷ đồng, mẫu SUV cỡ D này sẽ phải cạnh tranh với Hyundai Santa Fe và Ford Everest. Riêng trong nhóm PHEV, đối thủ trực tiếp là Kia Sorento PHEV Premium (1,399 tỷ đồng). Khác biệt giữa 08 EM-P và các cái tên kể trên là sự “vắng mặt” của hàng ghế thứ 3.

Đặt cạnh các đối thủ Hàn Quốc, Lynk & Co 08 (dài x rộng x cao: 4.820 x 1.915 x 1.685mm; trục cơ sở 2.848mm) nhỉnh hơn gần 30mm chiều dài cơ sở (Ảnh: Trung Nghĩa).

Điểm nhấn thuộc về hệ động lực “xăng lai điện” gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp (137 mã lực, 230Nm), mô-tơ điện kép (208 mã lực, 350Nm) và hộp số 3 cấp 3DHT Evo chuyên dụng cho xe hybrid.

Kết hợp với hệ dẫn động cầu trước, chiếc xe nặng 2,1 tấn có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 6,75 giây - nhanh hơn Santa Fe bản 2.5 tăng áp tầm 1 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 1,38 lít/100km.

Bộ pin NCM có dung lượng 39,6kWh, ngang ngửa một số ô tô điện phổ biến ở Việt Nam. Theo công bố từ nhà sản xuất, 08 EM-P chạy được 200km (quy chuẩn WLTC) ở chế độ thuần điện và lên tới 1.400km nếu di chuyển hỗn hợp với bình xăng 60L đổ đầy.

Mức nhận sạc nhanh DC tối đa 85kW giúp rút ngắn thời gian nạp điện từ 30-80% còn 28 phút.

Người dùng có thể biến phương tiện thành máy phát điện di động nhờ vào tính năng “sạc ngược” V2L, công suất cực đại 3,3kW (Ảnh: Lynk & Co).

Trái với vẻ vuông vắn của hầu hết xe đồng hạng, Lynk & Co 08 lại phá cách với mui xe thoải và nhiều đường nét cắt xẻ.

Đầu xe được che kín gần như toàn bộ, tích hợp dải đèn định vị ban ngày hình chữ “Y” nhô cao chứa nhiều bóng LED li ti. Đèn pha LED thanh mảnh, có tính năng tự động điều chỉnh các luồng chiếu sáng độc lập trên phiên bản Halo.

Thân xe được thiết kế với mục tiêu giảm hệ số cản gió, thể hiện ở tay nắm cửa tự động thò/thụt, cửa không viền và la-zăng 19-21 inch dày dặn. Ốp vè bánh xe và cản va màu đen bóng đồng bộ với mui xe tương phản.

Gương chiếu hậu tràn viền đi kèm chân gương tách hẳn khỏi bề mặt thân xe, kéo dài xuống dưới với dòng chữ “Lynk & Co” đặt dọc (Ảnh: Trung Nghĩa).

Phía sau, chiếc SUV gây chú ý với đèn hậu LED vắt ngang mang đồ hoạ đa thanh dọc quen thuộc của Lynk & Co. Cần gạt nước ẩn dưới cánh lướt gió, trong khi cản sau được tạo hình tương tự bộ khuếch tán không khí.

Hãng cắt giảm nút vật lý trong khoang lái 08 EM-P đến mức tối thiểu như nhiều xe Trung Quốc hiện hành. Người dùng sẽ điều khiển hầu hết các chức năng qua màn hình cảm ứng 15,4 inch có độ phân giải 2.5K, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Cả 2 phiên bản được trang bị 23 loa Harman Kardon có tổng công suất 1.600W, trong đó có cặp loa nhỏ bên trong tựa đầu hàng ghế trước có công dụng hạn chế làm phiền hành khách đi cùng.

Điểm trừ là thao tác điều chỉnh cửa gió điều hòa, mở hộc đựng găng tay hay cửa sổ trời toàn cảnh đều nằm trong màn hình trung tâm, không dễ làm quen đối với người mới tiếp cận xe.

Trợ lý ảo chỉ hiểu được tiếng Anh, khiến quá trình ra lệnh bằng giọng nói tương đối khó khăn đối với một số người (Ảnh: Trung Nghĩa).

Một số tiện nghi nổi bật khác có thể kể đến như điều hòa tự động 3 vùng độc lập tích hợp lọc không khí và tạo ion âm, đèn viền nội thất nhấp nháy theo nhạc, sạc không dây 15W, phanh tay điện tử có tự động giữ phanh tạm thời (Auto Hold) và cốp chỉnh điện.

Tùy phiên bản mà ghế bọc da Nappa hoặc sợi microfiber. Hàng ghế trước chỉnh điện đa hướng, có tính năng thông gió và nhớ vị trí; riêng phiên bản 1,389 tỷ đồng được bổ sung tính năng sưởi ấm và massage.

Hàng ghế sau thoải mái với khoảng sáng đầu gối, mặt sàn phẳng và tựa lưng cho phép ngả theo 2 nấc. Phục vụ hành khách là nhiệm vụ của cửa gió điều hòa riêng, cổng sạc USB-C, USB-A và bệ tỳ tay trung tâm.

Nhiều bề mặt được phủ lớp kháng khuẩn hoặc chế tạo bằng vật liệu không gây mùi, hạn chế ảnh hưởng sức khỏe của người dùng (Ảnh: Lynk & Co).

Về khía cạnh an toàn, mọi phiên bản sở hữu 7 túi khí, 12 cảm biến, camera 360 độ có giả lập hình ảnh gầm xe và nhiều tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS).

Tiêu biểu trong danh sách bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng có Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ bán tự hành theo điều hướng, giám sát trạng thái người lái, phát hiện trẻ em bị bỏ quên,...

Lynk & Co 08 là mẫu PHEV Trung Quốc thứ 4 tại Việt Nam, sau Jaecoo J7 PHEV, BYD Sealion 6 và BYD Seal 5. So với mặt bằng chung xe plug-in hybrid trong nước, đại diện của Lynk & Co có phần nổi trội về thông số và công nghệ hệ truyền động.

Những người am hiểu về thị trường ô tô Việt Nam nhận định mức giá 1,299-1,389 tỷ mở ra cơ hội cạnh tranh cho Lynk & Co 08. Tuy nhiên, thiết kế cá tính, mạng lưới đại lý chưa thực sự rộng và yếu tố thương hiệu Trung Quốc sẽ trở thành rào cản không nhỏ cho “tân binh” này.