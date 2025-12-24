Hãng xe Trung Quốc thưởng cho đại lý hơn 14 triệu USD

Một đại lý ô tô Xiaomi ở Trung Quốc (Ảnh: Xiaomi).

Gần đây, Xiaomi đã phân bổ hơn 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 14,2 triệu USD hay gần 374 tỷ đồng) để thưởng cho hệ thống đại lý ô tô của mình trên khắp Trung Quốc mà không kèm bất kỳ điều kiện ràng buộc nào.

Cụ thể, mức thưởng 100.000 nhân dân tệ (14.200 USD) áp dụng cho mỗi cửa hàng được xây dựng trong năm 2024 và mức 500.000 nhân dân tệ (71.000 USD) áp dụng cho mỗi cửa hàng mới hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Các nguồn thạo tin cho biết khoản hỗ trợ này được chi trả dưới hình thức “lì xì” - thưởng tiền mặt, nhằm thể hiện sự tri ân của hãng đối với các đại lý trên toàn quốc nhân dịp năm mới đang đến gần. Một số đại lý (gồm nhiều cửa hàng) được thưởng tới hơn 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 568.000 USD).

Bên cạnh đó, theo các nguồn tin trong ngành, việc Xiaomi thưởng đậm cho đại lý ô tô xuất phát từ tốc độ mở rộng nhanh chóng của mạng lưới bán hàng, và cũng là để ăn mừng sự tăng trưởng doanh số. Tính đến hết tháng 11, Xiaomi Auto đã có 441 cửa hàng tại 131 thành phố trên khắp Trung Quốc, cùng với 249 điểm dịch vụ rải trên 144 thành phố.

Đáng chú ý, số lượng cửa hàng Xiaomi Auto đã liên tục tăng trong ba tháng gần đây, với 32 cửa hàng mới mở trong tháng 9, 22 cửa hàng trong tháng 10 và 17 cửa hàng trong tháng 11, tổng cộng 71 cửa hàng mới. Xiaomi cho biết hãng dự kiến sẽ mở thêm 36 cửa hàng trong tháng 12, mở rộng sang 7 thành phố.

Xiaomi chính thức gia nhập ngành công nghiệp ô tô vào tháng 3/2021. Sau hơn bốn năm, danh mục sản phẩm của hãng gồm hai mẫu xe điện, SU7 sedan và YU7 SUV.

Trước đó, vào ngày 20/11, Xiaomi thông báo chiếc xe thứ 500.000 đã xuất xưởng, cột mốc mà hãng đạt được chỉ sau hơn một năm bảy tháng. Doanh thu mảng xe điện của Xiaomi trong quý III năm nay đạt 4,10 tỷ USD, tăng 197,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính gộp 11 tháng đầu năm, doanh số của Xiaomi Auto đạt 361.600 xe; trong đó, mẫu SU7 đóng góp 247.000 xe và YU7 đạt 114.600 xe. Nhìn lại diễn biến trong năm, doanh số bán hàng tháng của Xiaomi đã tăng dần từ mốc hơn 20.000 xe, lên hơn 25.000 xe, rồi vượt 45.000 xe, cho thấy đà tăng trưởng ngày càng rõ nét của hãng trên thị trường xe điện Trung Quốc.