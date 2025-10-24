Giá gần 3 tỷ đồng, Honda Civic Type R ngừng bán tại Việt Nam sau 3 năm

Honda Việt Nam thông báo nhận đặt hàng 10 chiếc Civic Type R cuối, trước khi dừng bán dòng xe này tại nước ta. Thời gian nhận lô xe trên dự kiến từ 12/2026. Hãng hứa hẹn tổ chức một lễ bàn giao đặc biệt, cấp chứng nhận cho những khách hàng cuối cùng sở hữu mẫu xe hiệu năng cao này.

Như vậy Honda Civic Type R đã ngừng bán sau 3 năm chính thức có mặt tại Việt Nam. Hãng xe Nhật không đưa ra lý do cụ thể cho quyết định này, song mẫu xe hiệu năng cao cũng sẽ dừng bán tại châu Âu từ 2026, do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới.

Honda Civic Type R tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 6, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tại Việt Nam cũng như nhiều thị trường khác, Honda Civic Type R được mở bán theo dạng đơn đặt hàng. Có thời điểm hãng phải ngừng nhận đơn do nhà máy lắp ráp tại Nhật Bản quá tải. Cũng vì lý do này, thời gian nhận xe của khách hàng thường kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm.

Điểm nhấn của Honda Civic Type R nằm ở khối động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 420Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp tích hợp công nghệ hệ thống bù ga về số (Rev match system) giảm thiểu sự giật, khựng khi về số thấp.

So với Civic thường, Honda Civic Type R sở hữu vẻ ngoài hầm hố hơn hẳn với lưới tản nhiệt lớn, mâm hợp kim đa chấu 19 inch, cánh gió lớn phía sau và hệ thống 3 ống xả trung tâm (Ảnh: Honda).

Lúc mới ra mắt Việt Nam, Honda Civic Type R được chốt giá bán lẻ đề xuất 2,399 tỷ đồng, ngang nhiều mẫu xe sang. Mẫu xe hiệu năng cao này ghi nhận doanh số 19 chiếc năm 2023. Con số này giảm còn 11 xe vào năm 2024 và sau 9 tháng đầu năm 2025, Honda Civic Type R chỉ giao được 2 chiếc.

Số liệu này cho thấy sức hút của mẫu xe hiệu năng cao này đã “hạ nhiệt”, nhưng cũng có sự tác động của giá bán mới, theo nhận định của giới chuyên gia.

Honda Civic Type R sở hữu nhiều trang bị tiện nghi và an toàn, bao gồm hệ thống Honda Sensing (Ảnh: Honda).

Đầu năm nay, Honda Civic Type R được hãng xe Nhật Bản điều chỉnh giá niêm yết tăng 600 triệu, lên mức 2,999 tỷ đồng. Khoản tăng này ngang giá niêm yết của một mẫu sedan hạng B như Honda City (cao nhất 569 triệu đồng), nhưng xe không được bổ sung trang bị mới.

Sự khép lại của Honda Civic Type R vẫn sẽ để lại nhiều tiếc nuối với người chơi xe Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Volkswagen Golf – đối thủ của mẫu xe hiệu năng cao Nhật Bản sẽ hưởng lợi từ điều này.

Volkswagen Golf đã được hãng xe Đức nhận đặt hàng tại Việt Nam, có kế hoạch ra mắt chính thức vào ngày 31/10 (Ảnh: Volkswagen).

Volkswagen Golf sẽ được phân phối tại Việt Nam với tổng cộng 6 phiên bản, giá niêm yết khởi điểm từ 798 triệu và cao nhất lên đến 1,898 tỷ đồng. Trong đó, biến thể R Performance 4Motion cao cấp nhất được xem là đối trọng của Honda Civic Type R.

Volkswagen Golf R Performance 4Motion được trang bị động cơ tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 315 mã lực và mô-men xoắn 420Nm. Thông số sức mạnh này tương đương với Civic Type R. Không có hộp số sàn nhưng mẫu xe Đức sở hữu hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.