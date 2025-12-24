BMW thiết kế loại ốc vít có thể khiến chủ xe phải vào xưởng chính hãng

Mercedes đang hướng tới việc giảm độ phức tạp khi sửa đèn pha bằng cách chuyển từ sử dụng keo sang ốc vít. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của hãng lại thử nghiệm một chi tiết thiết kế có thể khiến việc tự sửa chữa xe trở nên rắc rối hơn nhiều.

Một bằng sáng chế mới của BMW hé lộ loại ốc vít độc quyền có phần đầu không phải hình hoa thị hay lục lăng như thông thường, mà là hình giống logo hãng, dẫn tới lo ngại rằng tới đây, các chủ xe sẽ bị hạn chế quyền tự sửa chữa, bảo dưỡng hoặc nâng cấp.

Hình ảnh đồ họa được thực hiện dựa trên bản vẽ đăng ký bằng sáng chế của BMW (Minh họa: Autoblog).

Bằng sáng chế mô tả bốn kiểu đầu vít khác nhau, bao gồm dạng lục giác lõm, đầu phẳng và các kiểu đầu bo tròn. Mỗi loại đều có hình dáng giống logo BMW: hình tròn chia thành 4 phần đều nhau, với 2 phần lõm xuống và 2 phần phẳng hoặc nhô lên, tạo thành một cấu trúc gần như chắc chắn đòi hỏi phải có dụng cụ chuyên biệt mới có thể vặn mở ốc.

Thoạt nhìn, những đầu vít mang dấu ấn thương hiệu này khá bắt mắt, đặc biệt nếu được sử dụng ở các vị trí lộ thiên bên trong xe hoặc khoang động cơ. Tuy nhiên, với thợ sửa xe hoặc chủ xe chỉ sở hữu bộ dụng cụ tiêu chuẩn, chúng sẽ gây khó chịu.

Các dạng đầu vít “dị” khiến chủ xe không dùng được dụng cụ thông thường, tức là họ cần bộ dụng cụ riêng của BMW mới có thể tiếp cận các bộ phận quan trọng.

Không khó để hình dung những rắc rối mà thiết kế này có thể gây ra trong xưởng sửa chữa xe. Các bộ tua vít phổ thông sẽ trở nên vô dụng, và trừ khi bạn là đại lý BMW hoặc một người cực đam mê độ xe, nhiều khả năng bạn sẽ thiếu đúng một chiếc tua vít then chốt mới xong việc.

Bản vẽ loại ốc vít mới trong hồ sơ đăng ký bằng sáng chế của BMW (Ảnh: WIPO).

Dễ hiểu khi cộng đồng mạng không mấy ủng hộ ý tưởng trên. Nhiều người chơi xe cho rằng việc này chỉ tăng thêm rào cản cho những chủ xe thích tự bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp.

Một số ý kiến cho rằng các nhà cung cấp phụ tùng hậu mãi sẽ nhanh chóng tung ra đầu vít tương thích. Thậm chí, vài người dùng trên mạng xã hội Reddit còn đùa rằng hàng nhái có lẽ sẽ xuất hiện trên các nền tảng thương mại trực tuyến trước cả khi ốc vít của BMW kịp được lắp lên một chiếc xe thực tế.

Việc những chiếc ốc vít này có thực sự được đưa vào sản xuất hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn. Các hãng xe vẫn thường đăng ký nhiều bằng sáng chế nhưng chúng chưa bao giờ rời bản vẽ. Bộ thiết kế trên được BMW nộp vào ngày 7/6/2024 và được công bố ngày 11/12/2025. Tuy nhiên, hiện tại tất cả vẫn chỉ dừng ở ý tưởng.

Dù loại ốc vít hình logo BMW có trở thành hiện thực hay không, nhiều người lo ngại rằng các hãng xe sẽ tiếp tục khiến ô tô ngày càng khó sửa chữa. Trong kỷ nguyên điện hóa và công nghệ hóa hiện nay, chủ xe phụ thuộc nhiều vào xưởng dịch vụ chính hãng mỗi khi xe gặp sự cố, và có vẻ xu hướng đó vẫn chưa dừng lại.