Xe ben đâm toác đầu, đẩy lùi xe bồn vượt ẩu ở khúc cua

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 22/12 ở Thái Nguyên.

Hiện chưa rõ tình trạng thương vong trong vụ va chạm nghiêm trọng này (Nguồn video: OFFB).

Trong tình huống trên, xe bồn không những đã vượt ở khúc cua khuất tầm nhìn, mà còn vượt liên tiếp 2 xe khác - điều được coi là tối kỵ vì nguy cơ va chạm với xe ở làn đối diện rất cao.

Khi cho xe vượt ở khúc cua, tài xế không thể quan sát chướng ngại vật từ xa để tránh, trong khi vượt chính là lúc xe đang chạy tốc độ cao.

Trong khi đó, việc vượt nhiều xe cùng lúc, đặc biệt là các xe lớn rất nguy hiểm, dễ khiến tài xế bị khuất tầm quan sát phía trước, chỉ trừ trường hợp các xe này di chuyển chậm thành đoàn ở làn ngoài cùng bên phải.

Việc vượt nhiều xe cùng lúc sẽ khiến tài xế khó kiểm soát tốc độ, khó xử lý tình huống, giống như trong clip trên.

"Theo tôi, nên tước bằng lái vĩnh viễn đối với các tài xế vượt ẩu, đồng thời yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại cho xe đối diện khi xảy ra va chạm. Không vượt ở khúc cua là nguyên tắc an toàn cơ bản", tài khoản Lê Hoàng bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Trần Quân nhận xét: "Xe bồn lấn làn ngược chiều để vượt rõ ràng sai rồi, nhưng xe ben vào cua cũng chạy nhanh quá. Hy vọng hai tài xế không sao".

Việc chạy lấn sang làn đường ngược chiều là phạm luật và sẽ bị phạt. Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt tiền 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi điều khiển ô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều).

Nếu người điều khiển ô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định mà gây tai nạn sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.