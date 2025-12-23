Mẹo nhỏ giúp tài xế giảm thiểu thiệt hại khi ô tô bị đâm dồn toa

Liên quan tới vụ tai nạn liên hoàn 7 ô tô trên quốc lộ 5 vào ngày 22/12 khiến 2 người chết, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết qua xác minh sơ bộ, nguyên nhân ban đầu do người lái xe đầu kéo không quan sát, không giữ khoảng cách, không bảo đảm tốc độ để có thể dừng lại an toàn, dẫn đến việc đâm vào 6 ô tô khác đi cùng chiều.

Chiếc ô tô con bị vò nát khi kẹp giữa hai xe tải trong tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 5 hôm 22/12 (Ảnh: Đ.X.).

Bị đâm dồn toa là tình huống mà bất kỳ ai cũng có thể rơi vào khi tham gia giao thông, dù là trong nội đô, trên quốc lộ, hay đường cao tốc, khó chống đỡ nhưng lại dễ thiệt hại nặng, thậm chí mất mạng. Lý do có thể xuất phát từ việc tài xế xe phía sau mất tập trung, nhầm chân phanh - chân ga, xe mất phanh đột ngột...

Nếu tuân thủ một số nguyên tắc an toàn sau thì tài xế có thể tránh việc trở thành nạn nhân trong các vụ tai nạn liên hoàn, hoặc giảm thiểu thiệt hại khi bị xe phía sau đâm dồn toa.

Giữ khoảng cách an toàn

Đây là nguyên tắc an toàn kiểu "biết rồi, khổ lắm, nói mãi", nhiều người chủ quan hoặc "đổ lỗi" cho các xe điền vào chỗ trống, khó giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Nếu tài xế đang giữ khoảng cách mà bị xe khác chen vào giữa thì tốt nhất nên giảm tốc độ và chuyển làn.

Nhiều vụ tai nạn cho thấy việc không giữ khoảng cách an toàn khiến tài xế không đủ thời gian để xử lý tình huống, nhất là với xe to nặng có quãng đường phanh lớn hơn xe con, và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ "dồn toa". Nếu tất cả tài xế đều chú ý tuân thủ nguyên tắc này thì nguy cơ và mức độ thiệt hại từ các vụ tai nạn liên hoàn sẽ giảm rất nhiều.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong điều kiện bình thường, 3 giây là khoảng thời gian đủ để tài xế kịp phản ứng trước các sự cố như phía trước có xe bị hư hỏng, gặp chướng ngại vật trên đường, hoặc giảm lực va chạm khi bị xe khác đâm từ phía sau.

Bản chất của quy tắc 3 giây là khoảng thời gian cần thiết để tài xế dừng xe an toàn sau khi đạp phanh, dựa trên các tính toán tổng hợp về tốc độ phản xạ của người lái, quán tính của xe sau khi phanh để xe có thể dừng lại hoàn toàn và tránh được va chạm.

Để xác định cự ly "3 giây", bạn hãy tìm một vật cố định bên đường để làm "cột mốc"; đó có thể là biển báo giao thông, cột đèn hay cây cối… Khi xe ngay phía trước vượt qua "cột mốc", bạn hãy đếm 1-2-3, theo nhịp tương đương 3 giây.

Sau khi đếm xong, nếu xe của bạn tới đúng "cột mốc" thì tức là khoảng cách với xe phía trước đủ an toàn. Ngược lại, nếu bạn chưa đếm hết 3 giây mà đã tới "cột mốc", thì cần đi chậm lại để nới rộng cự ly, đảm bảo khoảng cách an toàn.

Quy tắc 3 giây được áp dụng trong điều kiện thời tiết tốt, trời khô ráo, tầm nhìn thoáng... Trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế thì phải tăng lên thành 6 giây, tức giữ khoảng cách với xe phía trước lớn gấp đôi so với thông thường.

Dựa trên quy tắc 3 giây, khoảng cách an toàn theo tốc độ được quy đổi như trong bảng dưới đây, cũng áp dụng trong điều kiện thời tiết tốt và phải nhân đôi khi gặp thời tiết xấu.

Trên đường cao tốc, bạn cũng có thể căn cứ theo biển báo nhắc nhở cũng như miêu tả khoảng cách. Hệ thống này bao gồm vạch sơn nét đứt chạy ngang đường và liên tiếp là các biển 0M, 50M, 100M… tương ứng với cột mốc, 50 mét, 100 mét (so với cột mốc 0M)...

Khi chờ đèn hoặc tắc đường, tài xế cũng cần lưu ý giữ khoảng cách, không dừng xe quá sát xe phía trước, để tạo khoảng trống thoát hiểm hoặc giảm thiểu lực va chạm khi bị đâm từ sau.

Dừng xe đánh lái chếch

Nhiều tài xế chia sẻ kinh nghiệm ngoài việc giữ khoảng cách lớn khi dừng phía sau các xe siêu trường, siêu trọng, nên chỉnh vô lăng chếch sang phải hoặc trái, tuỳ làn bên nào trống, để nhỡ có bị xe phía sau đâm đẩy lên thì cũng có cơ hội "thoát thân" sang làn bên cạnh, không bị ép vào thùng xe phía trước.

Trong một số trường hợp, việc tài xế đánh lái chếch khi dừng xe có thể giúp ô tô con giảm thiểu thiệt hại khi bị đâm dồn toa (Nguồn video: Weibo).

Tuy nhiên, việc đánh lái chếch khi dừng xe còn tuỳ tình huống thực tế mới có tác dụng. Trong trường hợp tài xế bẻ lái sang phải, nếu xe bị đâm dồn lên, góc nhọn ở đuôi bên phải của thùng xe phía trước dễ gây nguy hiểm cho tài xế xe con phía sau.

Tránh xa xe to

Việc này không dễ thực hiện khi đường đông và có quá nhiều xe to, nhưng nếu có thể, tài xế ô tô con vẫn nên hãy hạn chế di chuyển quá gần các xe siêu trường, siêu trọng, để tránh rơi vào "điểm mù" của loại xe này. Đặc biệt, cần tránh chạy bám đuôi hoặc để loại xe này bám đuôi, vì xe to nặng sẽ không thể phanh dừng lập tức như xe con.

Cả khi lưu thông trên đường và khi dừng xe, hãy thường xuyên liếc gương chiếu hậu để kiểm tra xe phía sau. Khi thấy xe lớn bám sát xe mình, nếu điều kiện cho phép thì hãy chủ động chuyển làn hoặc tăng tốc vượt lên để tạo khoảng cách an toàn.

Chúc các bạn lái xe an toàn!