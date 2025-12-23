Hyundai Santa Fe Hybrid vừa về đại lý đã có ưu đãi 50 triệu đồng

Ra mắt Việt Nam đầu tháng 12, đến nay Hyundai Santa Fe Hybrid mới được đưa về các đại lý. Một showroom tại Hà Nội chia sẻ, lượng xe lô đầu không nhiều, được áp dụng ưu đãi giảm giá 50 triệu đồng cho phiên bản này. Giá bán thực tế của Santa Fe Hybrid nhờ vậy hạ còn 1,319 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe Hybrid sở hữu trang bị giống bản Prestige (1,265 tỷ đồng), như bộ mâm hợp kim 20 inch, đèn LED thích ứng… Khu vực đuôi xe có thêm logo “Hybrid” (Ảnh: Đại lý Hyundai).

Trong khi đó, các phiên bản thuần xăng của Hyundai Santa Fe có mức giảm sâu hơn. Biến thể Calligraphy Turbo có giá niêm yết 1,365 tỷ, được giảm 140 triệu, còn 1,225 tỷ đồng. Bản Prestige được giảm 170 triệu, hạ còn 1,095 tỷ đồng.

Mức giảm trên áp dụng cho xe được sản xuất năm 2025 (VIN 2025). Giá bán thực tế của xe VIN 2024 có thể giảm tới hơn 200 triệu đồng.

Giữa tháng này, một showroom tại khu vực phía Bắc từng áp dụng mức giảm 240 triệu đồng cho chiếc Santa Fe Prestige VIN 2024 màu vàng cát duy nhất còn tồn, hạ còn 1,025 tỷ đồng.

Xe có cặp màn hình 12,3 inch thiết kế cong, ghế da chỉnh điện có làm mát/sưởi ấm hàng trước, hai khay sạc không dây, cửa sổ trời đôi… (Ảnh: TC Motor).

Về khả năng vận hành, Hyundai Santa Fe Hybrid được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.6L có thông số 180 mã lực và 265Nm, kết hợp với mô-tơ điện (60 mã lực) và bộ pin Li-ion Polymer dung lượng 1,49kWh. Cấu hình này cho tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 367Nm.

Giới chuyên gia nhận định, việc bổ sung thêm phiên bản “xăng lai điện” cho Hyundai Santa Fe nhằm thỏa mãn những khách hàng quan tâm đến trải nghiệm vận hành, nhưng vẫn có khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Xe cũng nhằm lấp khoảng trống của động cơ dầu vốn được khách Việt ưa chuộng, nhưng đã bị loại bỏ khi mẫu SUV hạng D này được nâng cấp lên thế hệ mới vào tháng 9/2024.

Theo công bố của nhà sản xuất, Hyundai Santa Fe Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu 6,37 lít/100km đường hỗn hợp (Ảnh: Đại lý Hyundai).

Thường xuyên được hãng và đại lý áp dụng ưu đãi giảm giá lớn, song sức tiêu thụ của Hyundai Santa Fe không thực sự nổi bật trong phân khúc D-SUV. Kết thúc tháng 11, lũy kế doanh số 2025 của mẫu xe này đạt 2.380 chiếc, không còn là sản phẩm chủ lực của TC Motor.