Chiếc BMW 7-Series này "bốc hơi" 2,65 tỷ đồng sau 5 năm lăn bánh

Chiếc BMW 730Li M-Sport trong bài viết thuộc đời 2020, được một showroom xe cũ tại Hà Nội chào bán với mức giá 2,15 tỷ đồng. Theo đơn vị kinh doanh, xe đã đi khoảng 96.000km.

BMW 730Li M-Sport là bản tiêu chuẩn của dòng 7-Series ở năm 2020, biến thể cao cấp hơn là Pure Excellence (Ảnh: Việt Anh).

Ở năm 2020, BMW 730Li M-Sport có giá bán lẻ đề xuất là 4,369 tỷ đồng. Khi cộng các chi phí lăn bánh, chủ nhân ban đầu đã chi trả tổng cộng khoảng 4,8 tỷ đồng để sở hữu xe.

Như vậy sau 5 năm sử dụng, chiếc BMW 730Li M-Sport 2020 này mất giá tới 2,65 tỷ đồng. Khoản tiền này ngang giá khởi điểm của một chiếc sedan hạng sang cỡ trung như BMW 5-Series (từ 2,589 tỷ đồng).

Sau 5 năm sử dụng và đi gần 100.000km, ngoại hình của chiếc BMW 730Li M-Sport 2020 này vẫn bóng bẩy, bộ mâm còn khá mới. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng xe đã được “spa” cẩn thận trước khi rao bán (Ảnh: Việt Anh).

Giới chuyên gia nhận định, sở dĩ chiếc BMW 730Li M-Sport 2020 này mất giá như vậy là do xe thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ cũ (LCI), trong khi 7-Series hiện hành đã được nâng cấp lên thế hệ mới nhất. Vậy nên, người bán không thể rao bán chiếc xe này ngang giá xe cũ của thế hệ mới.

Dù vậy với vị thế là mẫu sedan lớn nhất của nhà BMW, trang bị của chiếc 730Li M-Sport 2020 này vẫn đủ hiện đại. Nội thất của xe có vô-lăng thể thao M, ghế bọc da Nappa màu nâu đi kèm chức năng mát-xa ghế trước và sưởi/thông gió hai hàng ghế.

Nội thất của chiếc BMW 730Li M-Sport 2020 này còn khá mới dù sử dụng nhiều. Các chi tiết ốp gỗ và viền kim loại còn sáng bóng (Ảnh: Việt Anh).

Ngoài ra, một số tiện nghi đáng chú ý khác như cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 10,25 inch tích hợp hệ điều hành BMW 7.0 có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, 16 loa Harman Kardon, điều hòa tự động 4 vùng, hệ thống nước hoa và tạo ion, cửa sổ trời…

Phần đệm ngồi của các hàng ghế tuy vẫn có độ phồng, nhưng chi tiết da tại một số khu vực đã nhăn theo thời gian sử dụng (Ảnh: Việt Anh).

Về khả năng vận hành, BMW 730Li M-Sport 2020 sử dụng động cơ xăng, 4 xi-lanh, tăng áp cuộn kép, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau, sản sinh 265 mã lực và 400Nm. Dù là phiên bản tiêu chuẩn, xe vẫn được trang bị hệ thống treo khí nén.

Với tầm tiền 2,1 tỷ đồng, người dùng nếu mua mới xe sang thì chỉ có thể tiếp cận được một số mẫu sedan cỡ nhỏ, như Mercedes-Benz C-Class (cao nhất 2,099 tỷ đồng). Do đó, chiếc BMW 730Li M-Sport 2020 trong bài viết có thể là lựa chọn với những người dùng có nhu cầu trải nghiệm xe sang Đức có không gian nội thất rộng rãi, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi.