Một miếng dán biển số xe có thể đánh lừa camera AI của cảnh sát

Hiện nay, các thiết bị đọc biển số tự động hiện diện ở khắp nơi. Chúng được gắn trên xe cảnh sát, đặt tại các giao lộ và tích hợp vào cột đèn đường trên khắp nước Mỹ.

Trước sự lan rộng của công nghệ này, bang Florida gần đây đã thông qua các quy định mới nhằm xử lý những hành vi che hoặc can thiệp vào khả năng hiển thị biển số xe. Trong đó, có điều khoản về các thiết bị ngăn chặn thiết bị ghi hình giám sát biển số xe.

Nói cách khác, một công cụ chống lại thiết bị đọc biển số rất tinh vi giờ đây có thể khiến các tài xế ở Florida phải ngồi tù, và hầu hết mọi người có lẽ không thể phát hiện ra nó nếu không có sự trợ giúp.

Camera giờ đây hiện diện khắp nơi trên đường phố (Ảnh minh hoạ: Carscoops).

Công nghệ được nhắc tới là sản phẩm của nhạc sĩ kiêm kỹ sư Benn Jordan, người gần đây đã giới thiệu một miếng dán (decal) cực kỳ đơn giản với các chấm nhỏ trên đó được thiết kế để đánh lừa camera đọc biển số mà không hề che biển giống như bất kỳ mẹo truyền thống nào.

Đối với mắt người, biển số có dán decal này vẫn hiện rõ, các chi tiết như số, chữ cái, và bố cục. Ngay cả hình ảnh từ camera đọc biển số cũng cho thấy xe có gắn biển, nhưng không ghi nhận được nội dung trên biển số.

Các chấm trên miếng dán được bố trí một cách có chủ đích, khai thác cách các mô hình học máy phân loại hình ảnh. Thay vì xác định đối tượng là biển số xe cần ghi nhận lại, AI thường phân loại sai hoàn toàn và bỏ qua việc lưu lại dữ liệu.

Theo luật mới của bang Florida, thiết bị che biển số được định nghĩa là bất kỳ thiết bị thủ công, điện tử hoặc cơ học nào gây cản trở khả năng đọc, góc nhìn, khả năng phát hiện hoặc khả năng ghi lại bất kỳ đặc điểm nào của biển số. Quan trọng hơn, luật không chỉ giới hạn ở khả năng đọc của con người. Nó bao gồm cả việc can thiệp vào hệ thống ghi hình. Đó là lý do tại sao miếng dán của Jordan có thể khiến người dùng phạm pháp.

Nhà phê bình kiêm luật sư Louis Rossmann đã nhanh chóng chỉ ra quy định đó quá rộng và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bài phát biểu chỉ trích luật này, Rossmann lập luận rằng bang Florida đã hình sự hóa các công cụ thách thức cơ sở hạ tầng giám sát, ngay cả khi chúng không ngăn cản con người nhận dạng phương tiện và không được sử dụng để phạm tội.

Mặc dù vậy, bất cứ ai sử dụng một công cụ gây nhiễu camera AI cũng có thể đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc theo luật mới, bao gồm cả nguy cơ bị phạt tù.

Miếng dán của Jordan không lật biển số, không che số, hay phủ lớp phản quang. Nó không thay đổi màu sắc hoặc bố cục của biển số. Nó chỉ đơn giản cho thấy rằng các hệ thống đọc biển số dựa vào khả năng nhận dạng mẫu dễ bị tấn công, và luật của Florida dường như ưu tiên bảo vệ các hệ thống đó hơn là xem xét ý định, mức độ thiệt hại hoặc khả năng đọc hiểu của con người.