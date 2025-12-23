SUV "ăn chơi" Defender 2026 có thể lội nước sâu 1 mét, giá từ 5,1 tỷ đồng

Jaguar Land Rover (JLR) mới giới thiệu Defender 2026 đến khách hàng Việt Nam. Mẫu SUV off-road hạng sang tiếp tục được phân phối với biến thể Defender 90 (3 cửa), Defender 110 (5 cửa) và Defender 130 (5 cửa, trục cơ sở kéo dài). Mức giá cụ thể như sau:

Tên xe Phiên bản Giá bán Defender 90 S 3.0 P400 5,099 Defender 110 S 3.0 P400 5,319 Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 P400e 5,989 Defender 130 X-Dynamic SE 3.0 P400 6,799

Giá khởi điểm của các phiên bản Defender 2026 tại Việt Nam (Đơn vị: tỷ đồng).

Nếu rút ngắn thời gian chờ nhận xe, người mua có thể chọn các phiên bản đã được thiết lập sẵn cấu hình, mức giá 6,329 tỷ đồng cho Defender 110 và 7,349-7,989 tỷ đồng cho Defender 130 (Ảnh: Trung Nghĩa).

Diện mạo của Defender 2026 không mấy khác biệt so với đời xe tiền nhiệm, tiếp tục là sự kết hợp giữa tổng thể vuông vức và một số chi tiết bo tròn.

Phía trước, Land Rover tinh chỉnh đồ họa đèn pha LED ma trận liền khối và sắc nét hơn, đồng thời khiến ba-đờ-sốc ngày càng dày đặn và cứng cáp bằng cách loại bỏ loạt lỗ nhỏ ở hai bên bộ phận này. Xe đã có sẵn đèn sương mù LED.

Phải thật sự tinh ý mới nhận ra họa tiết của tấm ốp trang trí trên nắp ca-pô và mang cá hai bên thân xe đã trông đơn giản hơn, ăn nhập với thiết kế chung. Chụp mâm Defender màu đen bóng cũng là một chi tiết điều chỉnh.

Khó phát hiện sự điều chỉnh ở đuôi xe. Đèn hậu LED được ốp vỏ màu đen khói và làm phẳng thay vì lõm nhẹ như đời cũ, tôn thêm vẻ hiện đại và thể thao cho chiếc xe “ăn chơi” này. Cản sau phủ màu bạc hoặc xám mờ.

Bánh dự phòng vẫn được treo trên cửa hậu đóng/mở theo phương ngang - đặc trưng của “xế hộp” sinh ra để chinh phục những vùng đất khó nhằn.

Khách hàng được lựa chọn giữa nhiều kiểu dáng và kích cỡ mâm (19, 20, 22 inch), trong đó có loại 22 inch, 7 chấu phay xước màu xám tối hoàn toàn mới.

Kết thúc danh sách điểm nâng cấp ở ngoại thất là hai màu lần đầu có mặt trên Defender: xanh Woolstone Green (trong ảnh) và xám Borasco Grey (Ảnh: Trung Nghĩa).

Hãng cung cấp ba gói phụ kiện, đáp ứng từng mục đích. Các lựa chọn sẽ có ống thở, giá nóc, tấm bảo vệ gầm, thang xếp, thùng đựng đồ gắn ngoài xe, bộ vòi rửa xách tay…

Bên trong, thay đổi lớn nhất nằm ở màn hình thông tin - giải trí Pivi Pro mở rộng từ 11,4 inch lên 13,1 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Khu vực cần số điện tử, bảng điều khiển các chức năng điều hòa, vận hành và cụm “yên ngựa” được thiết kế lại.

Một số tiện nghi tiêu chuẩn nổi bật bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, 11 loa Meridian, đèn viền nội thất đa sắc, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây. Ghế bọc da Windsor, riêng hàng ghế trước chỉnh điện 14 hướng, tích hợp bộ nhớ ba vị trí và tính năng sưởi ấm/thông gió.

Trên Defender 90 và Defender 110, khách hàng có thể đặt hàng hàng ghế trước gồm ba chỗ ngồi (Ảnh: Trung Nghĩa).

Dành cho những đại gia thích Defender của mình không “đụng hàng”, thương hiệu Anh Quốc đưa ra vô số tùy chọn: tủ lạnh ở hàng ghế trước, điều hòa tự động bốn vùng độc lập tích hợp lọc không khí nâng cao, màn hình HUD, gương chiếu hậu kỹ thuật số, bộ 15 loa cao cấp Meridian, tổng công suất 700W…

Ở khía cạnh an toàn, nhà sản xuất nâng cấp hệ thống giám sát mức độ tập trung của người lái bằng một camera theo dõi chuyển động mắt hoàn toàn mới, kịp thời cảnh báo nếu thấy dấu hiệu bất thường.

Các tính năng ADAS khác như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm khi chuyển làn… được giữ nguyên.

Bên cạnh bản 8 chỗ ngồi hiện hữu, Defender 130 được bổ sung tùy chọn 7 chỗ ngồi với cặp ghế độc lập ở hàng ghế giữa (Ảnh: Trung Nghĩa).

Mọi biến thể Defender 2026 sẽ sở hữu động cơ xăng 3.0L tăng áp tích hợp công nghệ mild-hybrid 48V, sản sinh công suất 394 mã lực và mô-men xoắn 550Nm.

Với riêng biến thể Defender 110, khách hàng có thể chuyển sang máy 2.0L plug-in hybrid với tổng công suất 398 mã lực, sức kéo 640Nm và tầm hoạt động thuần điện 60km.

Cả hai kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Dĩ nhiên, một chiếc Land Rover chuyên off-road như Defender không thể thiếu hệ thống lựa chọn chế độ địa hình Terrain Response, vi-sai chủ động điều khiển điện tử hay camera 360 độ có tính năng quan sát “xuyên gầm”.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Defender được áp dụng hệ thống kiểm soát hành trình off-road thích ứng - tự động điều chỉnh tốc độ theo độ gồ ghề, độ dốc hay góc đặt bánh xe, giúp tài xế chú tâm cầm lái trên những bề mặt phức tạp.

Hệ thống treo khí nén cho phép điều chỉnh khoảng sáng gầm từ 216/219mm lên 290/293mm, tăng khả năng vượt địa hình (Ảnh: Trung Nghĩa).

Khi được lắp treo khí nén, Defender 2026 sẽ sở hữu góc tiếp cận lên tới 37,6 độ, góc thoát 41,9 độ, góc vượt đỉnh 30,7 độ và khả năng lội nước sâu tối đa 900mm.

Ngoài các phiên bản quen thuộc, JLR còn đưa về Việt Nam hai phiên bản Defender đặc biệt là Trophy Edition và OCTA. Trong đó, Defender OCTA gây ấn tượng với cỗ máy V8 4.4L tăng áp kép MHEV (626 mã lực, 800Nm) mạnh nhất lịch sử Defender, và hệ thống treo khí nén 6D Dynamics cho phép chiếc SUV lội nước sâu lên đến 1 mét.

Sau 5 năm hiện diện tại Việt Nam, Defender vẫn chưa có đối thủ trực tiếp. Một số cái tên cùng tầm giá có thể kể đến như Mercedes-Benz GLS 450 4Matic (5,689 tỷ đồng), BMW X7 (5,549-6,369 tỷ đồng) hay Lexus LX 600 (8,590-9,700 tỷ đồng).