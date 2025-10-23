Đối thủ của Xpander sắp có bản hybrid, về Việt Nam dễ tăng sức hút

Gần tới kỳ triển lãm Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW), giới truyền thông Indonesia chia sẻ nhiều hơn thông tin về Toyota Veloz Cross HEV. Phiên bản hybrid của mẫu MPV này từng được hé lộ vào cuối tháng 8. Có dự đoán cho rằng hãng xe Nhật có thể “vén màn” sản phẩm này trong khuôn khổ triển lãm.

Trong đó, bài viết mới được trang OtoDriver đăng tải đang gây chú ý. Theo trang tin này, cùng với việc mở bán Veloz Cross HEV, phiên bản thuần xăng của mẫu MPV cỡ nhỏ này sẽ bị ngừng bán tại Indonesia nhưng vẫn được sản xuất để tiếp tục xuất khẩu sang các quốc gia như: Thái Lan, Philippines, Brunei…

Tại Indonesia, các dòng xe hybrid của Toyota đang có sức hút lớn. Số liệu thống kê đến tháng 8/2025 cho thấy, xe hybrid chiếm tới 56% tổng doanh số của hãng xe Nhật tại thị trường này (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trước đó, cơ quan quản lý đăng ký, kiểm định và thu thuế phương tiện cơ giới Samsat DKI Jakarta đã cập nhật một mã xe Toyota mới là W102RE, gồm hai phiên bản 1.5Q HV CVT và 1.5Q HV CVT TSS. “HV” là ký hiệu của hệ truyền động hybrid; còn “TSS” là cách viết tắt của gói công nghệ Toyota Safety Sense, vốn chỉ xuất hiện trên biến thể cao cấp nhất của Veloz Cross thuần xăng.

Tuy nhiên, chưa rõ Veloz Cross HEV sắp ra mắt Indonesia chỉ là phiên bản thay đổi hệ truyền động, hay có thêm nâng cấp nào khác. Giới truyền thông của "quốc gia vạn đảo" cho biết, mẫu xe này sẽ có tên gọi đầy đủ là: Toyota Veloz GR HEV, trong đó “GR” ám chỉ gói trang bị ngoại thất thể thao.

Hình ảnh của xe bị bôi đen nhưng không khó để nhận ra vóc dáng của Toyota Veloz Cross, theo nhận định của giới chuyên gia (Ảnh: Otomotif).

Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross từng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia lúc mới ra mắt vào tháng 3/2022. Đến tháng 12 cùng năm, mẫu xe này đã được chuyển sang lắp ráp trong nước.

Dù vậy, Toyota Veloz Cross HEV vẫn “rộng cửa” về nước ta, theo giới chuyên gia. Mới đây, Toyota Việt Nam đã tuyên bố sẽ đầu tư nhà máy lắp ráp xe hybrid trị giá 360 triệu USD tại Phú Thọ nhằm đẩy mạnh chiến lược điện hóa, nhưng chưa hé lộ thời điểm triển khai và mẫu xe nào sẽ xuất xưởng đầu tiên.

Có ý kiến cho rằng mẫu xe hybrid đầu tiên có thể được Toyota Việt Nam lắp ráp là Yaris Cross HEV. Tuy nhiên, mẫu B-SUV này đang được nhập khẩu từ Indonesia, nên việc đầu tư dây chuyền lắp ráp có thể tốn thời gian và chi phí hơn Veloz Cross HEV, trong khi hãng đang có sẵn dây chuyền sản xuất hai biến thể thuần xăng của mẫu MPV này tại nước ta.

Giới truyền thông Indonesia dự đoán, Toyota Veloz Cross HEV nhiều khả năng sẽ sử dụng hệ truyền động xăng lai điện giống mẫu Yaris Cross HEV, hứa hẹn mức tiêu hao nhiên liệu dưới 4 lít/100km đường hỗn hợp (Ảnh: TVN).

Đối thủ trực tiếp của Toyota Veloz Cross là Mitsubishi Xpander cũng có phiên bản hybrid, nhưng mới chỉ được mở bán tại Thái Lan và Indonesia. Nếu Veloz Cross HEV được đưa về Việt Nam sớm hơn, mẫu xe này sẽ có thêm sức hút trong phân khúc vốn có nhiều cạnh tranh.

Sau 9 tháng đầu năm, Mitsubishi Xpander đang là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ, với lũy kế doanh số đạt 12.438 chiếc. Toyota Veloz Cross xếp ở vị trí thứ 2, với kết quả bán hàng đạt 5.408 chiếc.