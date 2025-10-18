Cơ quan quản lý EU: Tay nắm cửa điện tử ô tô là vấn đề an toàn khẩn cấp

Cuộc tranh luận về độ an toàn của tay nắm cửa điện tử ngày càng trở nên gay gắt tại châu Âu, trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ tai nạn và cháy xe khiến nạn nhân bị mắc kẹt bên trong. Các cơ quan an toàn đang thúc giục các hãng xe phải đảm bảo rằng cửa có thể mở trong mọi tình huống khẩn cấp, kể cả khi mất điện.

Theo RDW, cơ quan đăng kiểm của Hà Lan, đơn vị chịu trách nhiệm cấp phép cho các mẫu Tesla bán tại Liên minh châu Âu (EU), một trong những ưu tiên hàng đầu của Euro NCAP và Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Âu (UNECE) là đảm bảo tay nắm cửa có thể hoạt động sau va chạm.

Độ an toàn của tay nắm cửa điện tử là vấn đề gây tranh cãi tại châu Âu trong nhiều tháng qua (Ảnh: Tesla).

Theo hãng tin Bloomberg, nhóm công tác về vấn đề an toàn thụ động - cơ quan trực thuộc Diễn đàn toàn cầu về Tiêu chuẩn hóa phương tiện - đã thảo luận vấn đề này từ tháng 5. Trong cuộc họp, một chuyên gia Đức cho biết nhóm đã bắt đầu xem xét vấn đề này và nhận thấy cần hành động khẩn cấp để đảm bảo có thể mở cửa xe an toàn sau tai nạn.

Người phát ngôn của RDW nhấn mạnh: “Cửa xe phải luôn có thể mở, bởi người ngồi trong xe và lực lượng cứu hộ từ bên ngoài, ngay cả khi hệ thống điện bị cắt. Khi các quy định hiện hành chưa theo kịp thiết kế mới, nên vấn đề này sẽ được xem xét và cập nhật trong các ủy ban liên quan”.

Không chỉ châu Âu, các cơ quan quản lý tại Hàn Quốc, Đức và Hà Lan cũng đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ an toàn của thiết kế tay nắm cửa điện tử. Theo Hội đồng An toàn giao thông châu Âu (ETSC), giới chức Hà Lan thậm chí đã liên hệ thiết kế này với nhiều trường hợp tử vong trong các vụ ô tô rơi xuống nước.

Giám đốc điều hành ETSC Antonio Avenoso nhấn mạnh: “Đây không phải là vấn đề lý thuyết; người ta thực sự mất mạng vì không thể thoát ra khỏi xe khi từng giây đều quý giá”.

Theo ông các cuộc thảo luận tại UNECE là đáng hoan nghênh, nhưng cần phải được tiến hành khẩn trương. Châu Âu không thể chờ thêm nhiều năm, trong khi hàng nghìn xe được trang bị kiểu tay nắm điện tử này vẫn lưu thông. Cần cân nhắc tiến hành triệu hồi xe, và quy định an toàn phải được cập nhật nhanh chóng để bao phủ mọi dòng xe có cửa điện tử.

Tháng trước, 3 người tại Đức đã thiệt mạng khi một chiếc Tesla Model S gặp tai nạn và bốc cháy. Một người có mặt tại hiện trường đã cố gắng cứu các nạn nhân nhưng không thể mở cửa.

Tại Trung Quốc, một vụ việc tương tự xảy ra khi một người đàn ông tử vong sau khi chiếc Xiaomi SU7 của anh lao vào chướng ngại vật. Trong vụ này, những người xung quanh cũng không thể mở cửa xe, khiến nhà chức trách Trung Quốc soạn thảo quy định mới, thậm chí có thể cấm sử dụng loại tay nắm điện tử này trong tương lai.