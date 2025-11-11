Toyota Hilux thế hệ mới về Việt Nam đầu năm 2026, gây khó cho Ford Ranger

Sau loạt thông tin và hình ảnh rò rỉ, Toyota Hilux thế hệ thứ 9 (Hilux Travo) đã chính thức ra mắt toàn cầu tại Thái Lan. Nguồn tin của phóng viên báo Dân trí tiết lộ dòng xe bán tải này sẽ được giới thiệu đến khách hàng Việt Nam ngay vào đầu năm 2026. Một số đại lý Toyota chính hãng cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe này.

Tại Thái Lan, Hilux Travo có tới 17 phiên bản, chia thành 5 cấp độ trang bị là Standard, Smart, Premium, Overland và Overland Plus. Mức giá dành cho biến thể cabin kép là 895.000-1.366.000 baht (tương đương 727 triệu đến 1,11 tỷ đồng), rẻ hơn Ford Ranger bản 2.0L Turbo (924.000-1.429.000 baht, khoảng 750 triệu đến 1,16 tỷ đồng).

Toyota tiếp tục sử dụng khung gầm rời hình thang (body-on-frame) IMV như ở các đời xe trước. Với chiều dài x rộng x cao đạt 5.320 x 1.885 x 1.815mm và trục cơ sở 3.085mm, Hilux 2026 ngắn và hẹp hơn Ranger đôi chút, đổi lại là bán kính quay đầu nhỏ hơn: 6,3m so với 6,35m. Khoảng sáng gầm 225mm góp phần mang tới khả năng lội nước sâu tối đa 700mm. Bên cạnh khung gầm và khung xe được gia cố, dàn treo tay đòn kép phía trước và nhíp lá phía sau cũng được hiệu chỉnh, cải thiện độ êm ái và khả năng bám đường của xe.

“Gương mặt” của Hilux thay đổi theo hướng sắc nét và hiện đại, thể hiện ở mặt ca-lăng dạng tổ ong không viền, đèn pha LED thấu kính mỏng hơn trên mọi phiên bản và hốc hút gió trung tâm cỡ lớn. Tên thương hiệu in hoa nổi bật trên nền đen bóng, trong khi nắp ca-pô ngày càng vạm vỡ. Các bản cao cấp sẽ có đèn định vị ban ngày cách điệu và đèn sương mù LED.

Thân xe giữ lại phần lớn từ thế hệ tiền nhiệm, ngoại trừ khu vực quanh hốc lốp trông vuông vức, cứng cáp hơn. Toyota "thửa" loạt điểm nhấn đen bóng cho phiên bản Overland và Overland Plus gồm ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa, tem xe và la-zăng 18 inch kiểu mới. Đây cũng là những phiên bản hiếm hoi sở hữu phanh sau dạng đĩa thông gió, các bản còn lại dùng phanh tang trống và mâm 17 inch.

Phía sau, người nhìn dễ liên tưởng đến mẫu bán tải Toyota Tacoma, Tundra dành cho thị trường Mỹ bởi cửa thùng gồ ghề và dòng chữ Toyota to bản màu đen hoặc đồng màu thân xe. Đèn hậu LED có đồ họa cầu kỳ, mềm mại, trong khi cản va góc cạnh hơn trước. Hãng bổ sung màu ngoại thất cam và xám - vốn gắn liền với Ranger Wildtrak và Raptor.

Trên biến thể cabin kép, Hilux có trọng tải 1 tấn và thùng xe dài 1.555mm, rộng 1.540mm và cao 480mm. Cơ cấu trợ lực cửa thùng mới giúp thao tác đóng/mở nhẹ nhàng. Tương tự Ranger, góc cản sau của mẫu Toyota cỡ trung được khoét thành bệ bước chân, cho phép người dùng lấy hoặc bỏ đồ vào thùng hàng một cách dễ dàng.

Khoang lái Hilux 2026 “lột xác” về thiết kế lẫn trang bị, được lấy cảm hứng từ Land Cruiser Prado. Táp-lô đa tầng được tạo hình vuông vức xen lẫn nhiều đường nét góc cạnh, có hộc đựng cốc trước cửa gió điều hòa. Vật liệu mềm được tăng cường ở nhiều bề mặt, nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Đối diện tài xế là vô-lăng to bản giống Prado, Land Cruiser FJ, cùng cụm đồng hồ 12,3 inch trên bản Overland, 7 inch ở các bản thấp hơn. Màn hình cảm ứng 8 hoặc 12,3 inch (tùy phiên bản), kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hứa hẹn chất lượng hiển thị và tốc độ phản hồi tốt hơn trước. Cụm điều khiển điều hòa tự động 2 vùng và các tính năng vận hành được làm gọn gàng, khoa học hơn. Đáng tiếc, Hilux 2026 không còn dàn âm thanh 9 loa JBL của bản cũ mà chỉ có 8 loa thường.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên xe bán tải cỡ trung của Toyota ở Đông Nam Á có phanh tay điện tử kèm Auto Hold và hệ thống lựa chọn đa địa hình Multi-Terrain Select (MTS) giống Land Cruiser. Có 2 hộc chứa đồ trước mặt hành khách: bên trên có chức năng làm mát đồ uống, bên dưới được lắp ổ khóa an toàn.

Ghế được bọc da hoặc nỉ màu đen. Toyota cho biết hàng ghế trước có kiểu dáng cải tiến, hạn chế mệt mỏi trên các hành trình dài. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng nhưng thiếu tính năng thông gió. Một số tiện nghi nổi bật còn có cửa sổ lên/xuống một chạm và có chống kẹt ở cả 4 vị trí, 5 cổng sạc USB-C, sạc không dây, ổ cắm 220V, gương chiếu hậu chống chói tự động…

Hàng ghế sau gần như không đổi so với trước: lưng ghế tương đối đứng, khoảng sáng đầu gối ở mức khá. Người dùng có thể dựng mặt ghế lên theo tỷ lệ 60:40 để tiếp cận hộc chứa đồ bí mật hoặc khi cần chở những vật cao. Phục vụ hành khách tại đây gồm cửa gió điều hòa, cặp cổng sạc USB-C và bệ tỳ tay trung tâm.

“Trái tim” của mọi phiên bản Hilux mới là động cơ dầu 2.8L tăng áp, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 420Nm nếu đi kèm hộp số sàn 6 cấp, hoặc 500Nm khi nối với hộp số tự động 6 cấp. Nhà sản xuất công bố cỗ máy này giảm 7,5% mức tiêu thụ nhiên liệu so với trước. Tại châu Âu, xe còn có tùy chọn động cơ dầu 2.8L tăng áp tích hợp công nghệ mild-hybrid (hybrid hạng nhẹ) 48V và máy xăng 2.7L hút khí tự nhiên.

Sức mạnh được truyền xuống mặt đường thông qua hệ dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu bán thời gian (4WD) đi kèm khóa vi-sai cầu sau. Ngoài chế độ lái Tiết kiệm, Bình thường và Thể thao, chủ xe phiên bản 4WD còn có thể chuyển đổi giữa chế độ 2H (1 cầu nhanh), 4H (2 cầu nhanh), 4L (2 cầu chậm) cùng 6 chế độ địa hình: Tự động, Đường đất, Đường cát, Đường bùn và Đường tuyết dày.

Tiêu biểu ở khía cạnh an toàn là 7 túi khí, camera 360 độ, cảm biến trước/sau và loạt tính năng trợ lái tiên tiến Toyota Safety Sense 3.0 như: kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi tốc độ, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, phanh hỗ trợ đỗ xe trước/sau, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha thích ứng tự động. Hệ thống trợ lực tay lái điện thay thế loại thủy lực trước đây, cho phép Toyota bổ sung hệ thống hỗ trợ định tâm làn đường.

Kết thúc 3 quý của năm 2025, Toyota bán được 2.504 chiếc Hilux cho khách hàng Việt, xếp sau Mitsubishi Triton (2.814 xe). Trong khi đó, Ford Ranger áp đảo với lũy kế doanh số 12.577 xe, vượt xa tổng doanh số của các đối thủ.

Hilux được đánh giá cao bởi độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và linh hoạt, song nội thất có phần lạc hậu khiến xe chưa được lòng số đông. Thế hệ mới được kỳ vọng sẽ cải thiện doanh số của mẫu xe bán tải cỡ trung này tại Việt Nam, với điều kiện là giá bán đủ hấp dẫn.

Ảnh: Toyota