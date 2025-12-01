Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ cậu bé 8 tuổi sống thoi thóp sau tai nạn

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, phối hợp với báo Dân trí, đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ điều trị cho cháu Nguyễn Minh Khang (8 tuổi, xóm 8 Nghi Phú, phường Vinh Phú), nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Bé Minh Khang là nhân vật trong bài viết: Con trai 8 tuổi thoi thóp sau tai nạn, bố mẹ kiệt sức níu giữ mạng sống.

Ông Phan Sỹ Hiền (thứ 2 từ trái qua), Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, trao số tiền ủng hộ 10 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tới chị Tâm - mẹ cháu Khang (Ảnh: Nguyễn Phê).

Minh Khang gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi được bố chở đi học. Vụ tai nạn khiến cháu chấn thương sọ não, vỡ lá lách, đứt động mạch chủ bụng, gãy tay và mất máu nặng, phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc suốt hơn 1 năm qua.

Cha mẹ cháu là anh Nguyễn Ngọc An và chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, đã kiệt quệ cả sức lực lẫn kinh tế, nhưng vẫn không ngừng hy vọng con trai sẽ có ngày cử động hay mở mắt trở lại.

Tiếp nhận nguồn ủng hộ, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm mà cộng đồng gửi gắm cho con trai.

Bé Minh Khang nằm bất động sau tai nạn, gia đình khó khăn không còn điều kiện chạy chữa (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngay sau khi báo Dân trí phản ánh hoàn cảnh đặc biệt thương tâm của bé Khang, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An xác minh thông tin và hỗ trợ khẩn cấp.

Ông Phan Sỹ Hiền, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, chia sẻ trong buổi thăm hỏi: “Sau khi nhận được đề nghị từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và xem xét thông tin do báo Dân trí cung cấp, tỉnh đã kịp thời hỗ trợ bước đầu để gia đình có thêm điều kiện chăm sóc cháu. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều vòng tay nhân ái cùng chung sức giúp cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Sự phối hợp giữa báo Dân trí và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối thêm nhiều tấm lòng hảo tâm đến với những hoàn cảnh trẻ em đặc biệt khó khăn.

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An cho biết, đơn vị luôn mong muốn nhận được sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để hỗ trợ kịp thời hơn nữa cho các em nhỏ đang cần được nâng đỡ.