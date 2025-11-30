Hai mẫu ô tô Trung Quốc đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam đều là SUV cỡ B+

Ngày 29/11, trong khuôn khổ lễ kỉ niệm một năm có mặt tại nước ta, Omoda & Jaecoo Việt Nam (OJV) đã chia sẻ kế hoạch phát triển ở năm 2026. Theo đó, nhà máy sản xuất của hãng xe Trung Quốc đặt tại Hưng Yên (Thái Bình cũ) dự kiến xuất xưởng mẫu ô tô lắp ráp đầu tiên vào tháng 6 hoặc tháng 7.

Đồng thời, đại diện của OJV cũng hé lộ Omoda 4 và Jaecoo J5 sẽ là hai mẫu ô tô đầu tiên được lắp ráp tại nước ta. Bộ đôi này đều được định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ với phong cách thiết kế khác nhau, nhắm tới đa dạng đối tượng khách hàng.

Omoda 4 sở hữu kiểu dáng thể thao với ngoại hình góc cạnh. Theo OJV, mẫu xe này sẽ có đa dạng cấu hình truyền động, từ thuần xăng (ICE), cho đến hybrid (HEV), hybrid cắm sạc (PHEV) và cả thuần điện (BEV) (Ảnh: Blackxperience).

Giá bán của Omoda 4 và Jaecoo J5 chưa được hé lộ. Nhưng theo “truyền thống” chốt giá của hãng xe Trung Quốc, giới chuyên gia kỳ vọng bộ đôi này sẽ có giá bán trong khoảng 600-800 triệu đồng, đủ sức ganh đua với các mẫu SUV hạng B lẫn B+ trên thị trường.

Hiện tại, một số dòng SUV cỡ B và B+ đang được khách Việt quan tâm gồm có: Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng), Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng) hay Corolla Cross (820-905 triệu đồng).

Thiết kế của Jaecoo J5 có phần lịch lãm hơn Omoda 4 và gợi nhớ nhiều đến “đàn anh J7” đang mở bán tại Việt Nam. Theo OJV, “tân binh” này sẽ có các hệ truyền động gồm: ICE, HEV và BEV (Ảnh: Omoda & Jaceoo).

Ngoài hai mẫu xe trên, nhiều sản phẩm khác cũng được OJV lên kế hoạch ra mắt khách Việt trong năm 2026, gồm: Omoda C7 (ICE/PHEV), Omoda C5 mới (ICE/HEV/PHEV/BEV), Jaecoo J6 (BEV), Jaecoo J8 (ICE/PHEV). Trong đó, Omoda C7 và Jaecoo J6 đã xuất hiện tại nhiều sự kiện truyền thông của hãng.

Jaecoo J6 là mẫu xe điện mang phong cách off-road sở hữu kích thước tổng thể ngang một mẫu SUV hạng B+ (dài 4.342mm, rộng 1.926mm). Xe được trang bị hai mô-tơ điện đặt trên cầu trước và sau, sản sinh 275 mã lực và 385Nm, có thể di chuyển tối đa 364km sau mỗi lần sạc đầy (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Jaecoo J8 sẽ là mẫu xe lớn nhất của hãng xe Trung Quốc trong năm 2026, với chiều dài 4.820mm, chiều rộng 1.930mm, chiều cao 1.699mm và chiều dài cơ sở đạt 2.820mm, tiệm cận các mẫu SUV hạng D. Tại thị trường quốc tế, phiên bản PHEV của mẫu xe này gây ấn tượng với thông số 605 mã lực và 915Nm.

Sức mạnh trên đến từ sự kết hơp giữa động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.5L và hai mô-tơ điện phân bổ trên mỗi trục bánh xe. Theo công bố của nhà sản xuất, Jeacoo J8 PHEV có khả năng di chuyển tối đa 175km ở chế độ thuần điện, theo tiêu chuẩn NEDC và có phạm vi kết hợp xăng với điện là 1.321km.

Jaecoo J8 có cấu hình 3 hàng ghế nhưng chỉ có 6 chỗ ngồi, hàng ghế giữa có bệ tì tay riêng biệt (Ảnh: Wiki).

Ngoài dải sản phẩm mới, OJV cũng lên kế hoạch mở rộng hệ thống đại lý trên toàn quốc, với tham vọng nâng lượng showroom từ con số 39 ở thời điểm hiện tại, lên tới 60 cơ sở trong năm 2025. Có thể thấy hãng xe Trung Quốc đang thể hiện quyết tâm khá lớn với thị trường Việt Nam.

Nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam nằm tại tỉnh Hưng Yên có quy mô giai đoạn 1 hơn 380.000m2, tổng vốn đầu tư lên tới 8.125 tỷ đồng và công suất thiết kế 120.000 xe/năm (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Hiện tại, OJV đang mở bán hai mẫu xe là Omoda C5 và Jaecoo J7, lần lượt nằm ở phân khúc SUV cỡ B+ và crossover cỡ C. Ngoài giá bán dễ tiếp cận, hãng xe Trung Quốc đang cạnh tranh bằng chính sách bảo hành độc đáo: bảo hành động cơ 10 năm, bảo hành xe 7 năm hoặc 1 triệu km.