Nổi bật tuần qua: Tài xế ô tô thản nhiên dừng giữa đường ở làn ngược chiều

Tài xế ô tô gây bức xúc vì thản nhiên dừng xe ngược chiều, ngay giữa đường

Tài xế chiếc Hyundai đã thản nhiên dừng xe giữa làn đường ngược chiều, sau đó rời đi như chỗ không người, khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy bức xúc.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn phường Cam Linh, Khánh Hòa.

Tài xế ô tô gây bức xúc vì thản nhiên dừng xe ngược chiều, ngay giữa đường (Video: Giao thông văn minh).

Xe con lấn làn vượt ẩu suýt đối đầu xe tải ngược chiều

Dù đoạn đường đèo cong và tầm nhìn bị hạn chế, chiếc Mazda 2 vẫn liều lĩnh lấn làn để vượt buộc tài xế chiếc xe tải ngược chiều phải phanh gấp và lách sát vào hộ lan tôn để tránh. May mắn chiếc xe con vẫn kịp lách qua khoảng hẹp để tránh một vụ va chạm nghiêm trọng.

Xe con lấn làn vượt ẩu suýt đối đầu xe tải ngược chiều (Video: OFFB).

Tài xế thản nhiên dừng xe giữa đường để hút thuốc

Tài xế chiếc Ford Everest thản nhiên dừng lại chiếm hết làn đường sau đó rời xe để hút thuốc, buộc các xe đi cùng chiều phải đè lên vạch kẻ đường liền để lách qua.

Tài xế thản nhiên dừng xe giữa đường để hút thuốc (Video: Văn hóa giao thông).

Tài xế xe khách đánh lái gấp tránh người đi xe máy đột ngột dừng giữa đường

Người đàn ông điều khiển xe máy dù đã đi vào ngã tư nhưng vẫn đột ngột phanh gấp dừng lại giữa đường vì sợ vượt đèn đỏ, buộc tài xế chiếc xe khách đi ngay phía sau phải đánh lái gấp để tránh một vụ va chạm.

Tài xế xe khách đánh lái gấp tránh người đi xe máy đột ngột dừng giữa đường (Video: Camera giao thông).

Tài xế ô tô mở cửa bất cẩn, hất ngã shipper đi cùng chiều

Tài xế chiếc Hyundai Tucson đã có tình huống mở cửa xe mà không quan sát phía sau, hất ngã một shipper đang điều khiển xe máy cùng chiều, khiến người này bị ngã ra ngay trước mũi chiếc ô tô gắn camera hành trình.

May mắn tài xế ô tô gắn camera hành trình đã kịp đánh lái, tránh một vụ tai nạn nguy hiểm.

Tài xế ô tô mở cửa bất cẩn, hất ngã shipper đi cùng chiều (Video: OFFB).

Xe bồn liều lĩnh vượt đường sắt, tạt đầu tàu hỏa hết sức nguy hiểm

Dù chắn đã hạ, chuông cảnh báo đã vang lên và tàu liên tục hú còi, tài xế chiếc xe bồn vẫn có tình huống vượt đường sắt, cắt mặt đoàn tàu hết sức nguy hiểm.

Xe bồn liều lĩnh vượt đường sắt, tạt đầu tàu hỏa hết sức nguy hiểm (Video: Seal Train).

Tài xế xe tải tạt đầu, lạng lách trước mũi xe khác trên cao tốc

Tài xế chiếc xe tải đã có tình huống vượt lên để tạt đầu, sau đó liên tục lạng lách trước mũi chiếc xe có gắn camera hành trình. Sự việc xảy ra trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sau khi nhận được phản ánh từ người tham gia giao thông, đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6, Cục CSGT đã xác minh làm rõ vụ việc và xử phạt tài xế chiếc xe tải trong tình huống này.

Tài xế xe tải tạt đầu, lạng lách trước mũi xe khác trên cao tốc (Video: Cục Cảnh sát Giao thông).

Người đàn ông đứng bên lề đường bất ngờ bị xe máy lao đến tông ngã

Người đàn ông đang đứng bên lề đường bất ngờ bị một người đi xe máy lao đến từ phía sau tông ngã. May mắn người này đang đội mũ bảo hiểm nên phần nào giảm được chấn thương nghiêm trọng sau va chạm.

Người đàn ông đứng bên lề đường bất ngờ bị xe máy lao đến tông ngã (Video: OFFB).

Cặp đôi thản nhiên dừng xe giữa đường nói chuyện như chỗ không người

Người đàn ông và phụ nữ thản nhiên dừng xe máy giữa đường để nói chuyện, bất chấp xung quanh có đông phương tiện đang di chuyển, khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy khó hiểu và lo lắng cho sự an toàn của cả hai.

Cặp đôi thản nhiên dừng xe giữa đường nói chuyện như chỗ không người (Video: Otofun).

Xe tải phanh gấp vẫn không thể tránh được va chạm với xe khách vượt ẩu

Dù đoạn đường cong khuất tầm nhìn, tài xế chiếc xe khách vẫn liều lĩnh lấn làn để vượt, buộc tài xế chiếc xe tải đi ngược chiều phải phanh gấp để tránh. Tuy nhiên, dường như xe tải chở hàng quá nặng nên không thể dừng lại kịp thời, dẫn đến va quệt với xe khách.