Bí thư Hà Nội: Chấm dứt tư duy quản lý theo kiểu "chiến dịch, phong trào"

Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc tại cuộc họp với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa vào ngày 27/11.

Bí thư Hà Nội quán triệt quan điểm, phương châm "dân là gốc", "lấy người dân làm trung tâm", mọi công việc, quy trình, thủ tục đều hướng tới giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Trước hết, ông Ngọc yêu cầu bằng các giải pháp chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu mọi tiếp xúc trực tiếp khi giao dịch với chính quyền.

Cùng với đó, thực hiện quyết liệt và thực chất các chủ trương của thành phố về phân cấp, phân quyền; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và xử lý dứt điểm công việc tại các phường, xã.

Ông Ngọc yêu cầu cấp ủy, chính quyền phải chủ động giải quyết ngay các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, tuyệt đối không né tránh, không đùn đẩy.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận cuộc làm việc với phường Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa (Ảnh: CTV).

Công an Hà Nội được giao chú trọng hơn nữa công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, nhất là tội phạm công nghệ cao; tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân.

Bí thư Hà Nội yêu cầu các phường, xã xây dựng văn hóa đô thị, văn hóa quản lý đô thị bền vững. Đây là một quá trình, cần làm kiên trì, khoa học và tổng thể, làm từ gốc, từ gia đình, từ nhà trường, trong công sở và ngoài xã hội.

Cùng với đó, người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội yêu cầu các địa phương quán triệt phương châm chuyển từ tư duy "quản lý" sang tư duy "phục vụ, kiến tạo phát triển", chấm dứt tư duy quản lý theo kiểu "chiến dịch", "phong trào".

Đồng thời, xây dựng đề án tổng thể để kiên trì khắc phục "5 điểm nghẽn" của thành phố đảm bảo đồng bộ, thống nhất xuyên suốt với việc hoàn thiện thể chế và quy hoạch của thủ đô, theo yêu cầu của Bí thư Hà Nội.

"5 điểm nghẽn" của Hà Nội gồm ùn tắc giao thông, úng ngập, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

Về dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Bí thư Hà Nội yêu cầu các địa phương cần nghiêm túc, khẩn trương thực hiện yêu cầu của Thường trực Thành ủy, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1.

Các phường được giao hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15/12 và hoàn thành thông tuyến trước ngày 15/1/2026.

UBND TP Hà Nội được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy để làm cơ sở xây dựng kế hoạch khắc phục những vấn đề còn tồn tại đối với các dự án Vành đai 2, Vành đai 2,5 nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Bí thư Hà Nội yêu cầu Thường trực Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo giao 1 lãnh đạo UBND phụ trách tổng thể, chịu trách nhiệm xử lý "5 điểm nghẽn".

Các sở, ngành của Hà Nội được giao căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ động hỗ trợ, hướng dẫn các xã, phường tháo gỡ "5 điểm nghẽn" của thành phố.